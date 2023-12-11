Google Mesajlar uygulamasının beta versiyonunda "edit_ui" ve "edit_history" adlı iki kod göze çarptı. Bu kodlar, iMessage ve WhatsApp'ta gördüğümüz gibi bir mesaj düzenleme özelliğine işaret ediyor olabilir.

Google, yakın zamanda Mesajlar uygulamasına gönderilmiş mesajları düzenleme özelliğini getirebilir. Mesajlar uygulamasının en yeni beta versiyonunda keşfedilen kodlar, mesajların düzenlenebileceğini gösteriyor. Yine de bu bayraklı kodları aktifleştirmeye çalışmak, en azından şimdilik bir işe yaramıyor.

Gönderilmiş mesajlar değişebilecek

Henüz geliştirme aşamasında yer alan Google Mesajlar Beta Versiyon, gelecekte mesajların düzenlenebileceğini gösteriyor. Bu özellik çok da yeni değil, daha önce WhatsApp'ta ve iOS 16'da da Apple'ın iMessage uygulamasında benzer özellikler görmüştük. Her iki uygulamada da mesajların düzenlenebileceği sürenin bir sınırı bulunuyor. Bu sınır iMessage'da 2 dakika, WhatsApp'ta ise 15 dakika olarak seçilmiş durumda. Google'ın kodlarında ise böyle bir sınır gözükmüyor.

Google'ın eklediği kodlar şu şekilde:

bugle.enable_edit_ui

bugle.load_edit_history

bugle.process_outgoing_edits

bugle.process_incoming_edits

Bu kodlardan ilki, düzenlemek istediğimiz bir mesaj için arayüzü düzenlemeye işaret ediyor. İkinci kod ise mesajlar veri tabanında değiştirmek istediklerimizi değiştirebilmemizi sağlıyor. Üçüncü mesaj değişikliği yapan kullanıcının yaptığı değişikliği işlemeye odaklanırken dördüncüsü ise alıcıya giden mesajın düzenlenmesini sağlıyor. Kodlara baktığımızda değiştirilen mesajların muhtemelen "düzenlendi" tarzı bir ibareye sahip olacaklarını görüyoruz.

Konuyla ilgili olarak Google'ın henüz bir açıklaması bulunmuyor. Şimdilik firmanın bu özellikler üzerindeki çalışmaları devam ediyor. Bakalım Google Mesajlar, uzun zamandır rakiplerinin gerisinde kaldığı bu özelliği ne zaman sunacak.