Google Mesajlar uygulaması, mesaja emojiyle tepki verildiğinde büyük animasyonların çıkmasını engelleyebileceğiniz bir butona kavuşuyor.

Mesajlaşma uygulamaları dendiğinde akla gelen ilk uygulamalardan olan Google Mesajlar, sunduğu bulut hizmetleri ve diğer hizmetlerle uyumlu çalışması sayesinde kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Bunun yanında sürekli güncelleme alması da “Acaba bir sonraki özellik ne olacak?” diye merak ettirmeye başladı.

Fakat sık sık gelen yeni özelliklerden hepsi beklendiği gibi çalışmayabiliyor. Örneğin geçtiğimiz haftalarda dile getirdiğimiz bir konuda güncelleme sonrası uygulamanın tasarımı şikâyet toplamıştı. Şimdiyse uygulamaya gelen ve kullanıcıları sinir edecek cinsten bir özellik söz konusu.

Mesajlara tepki verdiğinizde efektler tetikleniyor.

Şubatta çıkan Ekran Efektleri özelliğine oldukça benzer olan Tepki Efektleri, güncel sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi mesajlara emojilerle tepki vermenizi mümkün kılıyor. Fakat bunun ardından bir de küçük animasyon geliyor. Örneğin bir mesaja kalp attığınızda ekranın küçük bir bölgesinde kısa süreli bir kalp animasyonu görüyorsunuz.

Fakat özelliğin herkesin hoşuna gitmeyeceği ya da en azından herkesin bu özelliği kullanmak istemeyeceği aşikar. İlk etapta da Google, bunları kapatmak için bir seçenek eklememişti. Fakat Google Mesajlar uygulamasının beta sürümünde animasyonların açılıp kapanmasını mümkün kılan bir seçenek görüldü. Bu da animasyonları çok büyük oranda sadeleştiriyor ve ekranda bir anda belirmelerini önlüyor.

Özelliğin açılıp kapanmasını sağlayan butonun ne zaman genel kullanıcılara sunulacağı henüz belli değil.