Instagram, reels için yeni bir mod üzerinde çalışıyor. Bu modda Reels ekranındaki açıklama, beğeniler, yorumlar gibi ek öğelerin hiçbiri yer almayacak.

Sosyal medya uygulamalarının arayüzleri değiştikçe, uygulamalara yeni kullanım şekilleri geldikçe kafalarımız da karışıyor, içeriklerimiz de anlamsızlaşabiliyor. Örneğin bir dönem popüler olan ekranın kısmına yazı yazma ve link ekleme olayı, artık orada beğeni yapan arkadaşlarımızın görselleri çıktığı için kullanılamıyor. Metinler, yazılar, beğenmeler, başlıklar derken ekranlarımız oldukça kalabalık.

Teknoloji muhbiri Alessandro Paluzzi, Instagram'a "reels için temiz mod" geleceğini iddia etti. Bu modda video izlerken açıklamalar, beğeniler, kullanıcı adı, yorum gibi dikkat dağıtıcı hiçbir unsur bulunmayacak, yalnızca video tam ekran olarak oynatılacak. Bu moddayken ekrana dokunarak videoları durdurmak da mümkün hâle gelecek.

Özelliğin ne zaman geleceği belirsiz

Tam ekranda temiz reels özelliğinin tüm kullanıcılar için yayımlanıp yayımlanmayacağı bilinmiyor. Şimdilik bu modda reels izlendiğinde video akışı da kaydırarak kullanılamıyor, her videoda ayrı aynı temiz moda geçmek gerekiyor Hâliyle Instagram'ın özellik üzerinde biraz daha çalışması gerektiğini söylemek çok da güç değil.

Aslında bu özellik ilk defa gördüğümüz bir şey değil. Son dönemin en çok konuşulan sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok bu özelliğe sahip. O uygulamada da ekrana basılı tutulduğunda çıkan seçenekler arasında temiz mod bulunuyor. Bu mod seçildiğinde etkileşim düğmeleri ekranın alt kısmında toplanıyor.