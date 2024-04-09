Google, Mesajlar uygulamasında kullanıcıların hiç sevmediği bir tasarımı nihayet kaldırıyor. Bu tasarım sohbet arayüzüne çok gereksiz olan ekstra bir kutucuk ekliyordu. Bu kutucuk, emoji gibi şeyleri içerirken mesajın gözüktüğü kısım ise üst taraftaydı.

Google’ın mesajlaşma uygulamaları arasında en önemlisi diyebileceğimiz “Google Mesajlar”, sürekli olarak yeni güncellemeler alıyor. Yakın zamanda mesaj oluşturma kısmına gelen bir tasarım değişikliği de bunlardan biriydi.

Ancak yeni tasarım, kullanıcılar tarafından pek sevilmemişti ve oldukça gereksiz olarak görülmüştü. Mesajlaşma deneyimini birçoğu için aşağı seviyeye taşıyordu. Google da bunun farkına vararak sorunu düzeltmek için yola koyuldu.

Bahsi geçen özellik, mesaj oluşturma kısmına gereksiz bir kutucuk eklemişti:

Özelliği biraz açalım. Bilindiği üzere çoğu mesajlaşma uygulamasında mesaj oluşturma kısmında tek bir kutu bulunur ve klavyenin üstünde belirir. Yazdığınız şey de bu kısımdan gözükür. Google’ın Mesajlar uygulamasında yaptığı şey ise bir kutu daha eklemekti.

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere ikinci kutuda emojiler, dosya ekleme ve gönderme kısmı yer alıyor. Yazdığınız mesajın göründüğü kutucuk ise onun üstünde bulunuyor. Garip bir şekilde uçuyor gibi görünüyor diyebiliriz. Hem göze güzel gelmiyor hem de gereksiz derecede fazla yer kaplıyor. Bu durum özellikle uzun şeyler yazıldığında daha çok göze batıyor.

Google, gereksiz kutucuğu kaldırarak normale dönecek

TheSpAndroid tarafından fark edilen yeni değişiklik de Google’ın bunu fark ettiğini ve vazgeçtiğini ortaya koyuyor. Yeni görüntülerde artık emojilerin yer aldığı ekstra kutunun kaldırıldığını, tıpkı diğer uygulamalarda olduğu gibi sadece mesaj yazdığınız kutucuğun sohbette göründüğünü görebiliyoruz. Emoji kısmı klavyeye taşınırken gönderme bölümü ise yan tarafa koyulmuş.

Yeni kullanıcı arayüzü henüz herkeste kullanıma sunulmadı. Google’ın yakın zamanda herkese getireceğini söyleyebiliriz.