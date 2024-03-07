Google'da çalışan bir mühendis, teknoloji devinin yapay zekâ ile ilgili ticari sırlarını çalıp Çinli şirketlere satmakla suçlanıyor.

Son yıllarda çok fazla haberlere konu olmasa da endüstriyel casusluk girişimleri her gün devam ediyor. Son olarak Google'da çalışan Mühendis Linwei Ding, şirketin yapay zekâ ile ilgili olarak geliştirdiği teknolojileri, Çin merkezli şirketlere satmakla suçlanıyor. Çalınan belgeler arasında çip yazılımları, donanımlar ve veri merkezleriyle ilgili bilgiler yer aldığı ifade edildi.

Ding'in, yapay zekâ teknolojisi mücadelesinde öne geçmeyi amaçlayan Çin merkezli şirketler için çalıştığı ifade ediliyor. Google'ın yapay zekâ ticari sırlarının yer aldığı 500'den fazla gizli dosyanın çalındığı belirtiliyor. Bu dosyaların büyük kısmının ise tensör işleme birimi (TPU) çipleri ile ilgili olduğu söyleniyor. Bu birimler, Gemini gibi yapay zekâ modellerinin eğitiminde ve çalıştırılmasında kullanılıyor.

500'den fazla dosya çalınmış

Google'ın veri merkezinde kullanılan grafik işlem birimlerine yönelik donanım ve yazılım özelliklerinin, çipler için kullanılan yazılım tasarımları, Google veri merkezlerindeki makine öğrenimi iş yüklerine ait tasarımların çalınan belgeler arasında yer aldığı ifade ediliyor. ABD Hükümeti, Ding'i bu dosyaları Mayıs 2022 ile Mayıs 2023 arasında kişisel bir Google Cloud hesabına yüklemekle suçlanıyor.

Ding'in Google kaynak dosyalarından aldığı verileri, firmanın kendisine verdiği MacBook dizüstü bilgisayarındaki Apple Notes uygulamasına kopyaladığı ve Google'ın veri kaybı ve sızıntılarını engelleme sistemleri tarafından tespit edilmemesi için de PDF'e dönüştürerek yüklediği iddia edildi. Ding'in Çin ile olan ilişkileri ile ilgili başka kanıtlar da bulunduğu ifade edildi. Dört ayrı ticari sır hırsızlığıyla suçlanan Ding, suçlu bulunması durumunda her bir suçlama için 10 yıl hapis ve 250 bin dolar para cezası alacak.