Google, "Nano Banana" isminin nereden geldiğini açıkladı

Google'ın yeni yapay zekâ modeli "Nano Banana"nın ismi, yapılan açıklamaya göre bir gece yarısı ilhamıyla doğdu. Öylesine yazılan isim halk arasında o kadar sevildi ki Google resmî ürün adı olarak benimsedi.

Made by Google podcast’inde konuşan ürün lideri David Sharon, ismin nasıl doğduğunu ve neden kod adıyken resmi ürün adına dönüştüğünü detaylarıyla anlattı.

Google’ın “Nano Banana” adlı yapay zekâ modeli, aslında tamamen tesadüfi bir şekilde bu ismi almış. Şirketin ürün yöneticisi, gece saat 2:30’da sisteme anonim bir ad girerken rastgele "Nano Banana" yazmış. Tabii o an ismin viral olup nihai ürün adına dönüşmesi gibi bir plan söz konusu değildi.

Modelin adı LM Arena adlı benchmark sitesinde ortaya çıkınca sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Eğlenceli ve akılda kalıcı isim, kısa sürede yaygınlaştı. Bu yayılma öyle bir noktaya geldi ki, Google ismi sahiplendi ve resmi ürün adına dönüştürdü.

Merak edenler için açıklamanın yapıldığı Made by Google podcast'inin tamamı: