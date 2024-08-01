Google, orman yangınlarının konumunu ve anlık durumunu takip edebilmenizi sağlayan orman yangını sınır takibi özelliğini Türkiye dahil 15 ülkede daha kullanıma sundu.

Gezegenimiz, sanayi devriminden bu yana inanılmaz bir hızla artan karbon emisyonları nedeniyle sürekli olarak ısınıyor. Yağışların azalması ve peş peşe rekor sıcaklıklara ulaşılması, bir başka doğal afet olan orman yangınlarının sayısını da artırmış durumda.

İnternet denince akla ilk gelen şirket olan Google, "orman yangını sınır takibi" özelliği ile Arama ve Haritalar uygulamaları üzerinden belli bölgelerdeki orman yangınlarının canlı olarak takip edilebilmesini sağlıyor. Özellikle yerleşim yerlerine yakın yangınlarda hayat kurtarıcı olabilen bu özellik artık Türkiye'de de hizmete açılmış durumda.

Orman yangının kapladığı alanı Google Haritalar'da görebileceksiniz.

Orman yangını sınır takibi özelliği, yaşadığınız bölgede bir orman yangını olması halinde Arama ve Haritalar uygulamaları üzerinden anlık bildirimler almanızı sağlıyor. Ayrıca Google Haritalar üzerinden yangının anlık olarak ne kadar büyüdüğünü de görebiliyorsunuz.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre orman yangını sınır takibi özelliğinin kullanıma sunulduğu 15 yeni ülke şu şekilde: