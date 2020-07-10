Google Pixel 4a (5G) ve Pixel 5 Aynı İşlemciyle Gelecek

Google’ın bu sene tanıtacağı 3 telefon arasında yer alan Google Pixel 4a (5G) ve Pixel 5, bazı kaynaklara göre aynı işlemciye ev sahipliği yapacak. Her iki cihaz da Qualcomm’un 5G destekli işlemcisi Snapdragon 765G’yle gelecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, her sene olduğu gibi bu sene de yeni Pixel akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin bu sene tanıtacağı akıllı telefonlar, 9to5Google’ın haberine göre Pixel 4a, Pixel 4a (5G) ve Pixel 5 şeklinde üç akıllı telefondan oluşacak.

Google’ın bu üç akıllı telefonu tanıtacağı bilgisi, Google arama uygulamasının kaynak kodlarında ortaya çıktı. Kaynak kodlarıyla birlikte bu sene Pixel 5 XL isimli bir akıllı telefonun bizi beklemediği görüldü. Bununla birlikte şirketin daha önce belirttiği Snapdragon 765G işlemcili telefonların hangileri olacağı da şimdilik kesinlik kazandı.

Google Pixel 4a (5G) ve Pixel 5, Snapdragon 765G ile gelecek:

Google’ın yeni akıllı telefonları arasında yer alacak Google Pixel 4a (5G) ve Pixel 5, Qualcomm’un 5G modeme sahip Snapdragon 765G işlemcisiyle birlikte piyasaya sürülecek. Yani hem Pixel 4a (5G) hem de Pixel 5, aynı işlemciye ev sahipliği yapacak ve ikisi de 5G desteğine sahip olacak.

Bu noktada aklınıza Google Pixel 4a (5G) ve Pixel 5’i birbirinden ayıracak özelliğin ne olduğunu sormakta fazlasıyla haklısınız. Sorunun cevabını kesin olarak bilmesek de bazı kaynaklara göre Pixel 5, 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ekranla gelecek ve cihaz, daha fazla RAM’e ve depolama alanına ev sahipliği yapacak.

Google Pixel 4a (5G) ise Pixel 5’e göre daha düşük RAM ve depolama alanına sahip olacak. Bununla birlikte cihaz, 60 Hz’lik artık standart olan ekran tazeleme hızıyla gelecek. Bu da Google Pixel 4a (5G)yi doğrudan OnePlus Nord 5G gibi orta segment akıllı telefonların rakibi yapacak.

Seride yer alacak diğer telefon olan Google Pixel 4a’ysa Qualcomm’un Snapdragon 730 işlemcisine sahip olacak. Cihaz, bugüne kadar duyduklarımıza göre 5,81 inçlik bir ekran, 6 GB RAM ve 128 GB’lık depolama alanıyla gelecek. Google Pixel 4a (5G) de hemen hemen aynı özellikleri taşıyacak.