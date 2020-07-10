Android 12 ve Sonrası Sürümlerde Bizi Karşılayacak 5 Özellik

Yakın zamanda yeni sürümüne kavuşacak Android, bundan sonraki dönemde bizlere hangi alanlarda hangi yenilikleri sunacak? Bu sorunun cevabını Google tarafından yapılan açıklamalara bakarak verdik.

Google’ın mobil işletim sistemi Android, çok yakın zamanda Android 10 sürümünü de geride bırakarak bir sonraki sürüm olan Android 11 sürümüne yükselecek. Bundan birkaç hafta sonra Android kullanıcıları, yeni Android sürümüyle birlikte gelen yeniliklerden sonuna kadar faydanalabilecek.

Google, Android 11 ile gelecek yeniliklerden bazılarını çeşitli yerlerde paylaşmıştı. Ancak Google tarafından açıklanan yenilikler Android 11 özelinde olsa da Android 12 işletim sisteminde bizi nelerin beklediğine dair bazı işaretler vermişti. Peki bizi Android 12 sürümünde hangi yenilikler karşılayacak?

Kaydırmalı ekran görüntüsü:

Günümüzde bazı telefon üreticileri kendi kullanıcı arayüzlerinde bu özelliğe yer verse Android işletim sisteminin kendisinde aslında bu özellik bulunmuyor. Bunun nedeni kesin olarak bilinmese de Google tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, bu özelliği bir API olarak tasarlıyor.

Gelişmiş bulut yedeklemeleri:

Google’ın Android cihazlarda sunduğu bulut yedekleme sistemi temelinde gayet iyi çalışıyor. Fakat şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bu özellik daha çok geliştirilecek. Bulut yedeklemelerine gelen geliştirmelerden birisi de çeşitli cihazlardan alınan yedeklerin görüntülenmesi ve yönetilmesi olacak.

Arka plan uygulamalarında kısıtlamalar:

Uzun zamandır birçok şirket arka plan uygulamalarını ‘batarya ömrünü artırmak’ gerekçesiyle agresif bir şekilde sonlandırıyor. Ancak Google tarafından 2019 yılında yapılan açıklamada bu konu üzerinde çalışıldığı söylendi. Android 11’le birlikte geliştiricilere bu konuda daha fazla bilgi sunulacağını zaten biliyoruz, ancak bu sorun Android 12’yle birlikte çözüme daha da yaklaşacak.

Ekran hareketlerinde geliştirmeler:

Android 10 işletim sistemiyle birlikte cihazları yalnızca ekran hareketleriyle kontrol etmek mümkün kılınmıştı. Fakat bu kontrol türü şu anda bir takım sorunlara ya da geliştirilmesi gereken kısımlara sahip. Google, yaptığı açıklamalarda ekran hareketleri üzerinde de çalışma yaptıklarını, bu özelliğin hissini ve görünüşünü geliştireceklerini söylemişti.

Üçüncü parti başlatıcılarda geliştirmeler:

Üçüncü parti başlatıcılar Android telefonumuzu özelleştirmenin en iyi yollarından birisidir. Ancak Android 10’da üçüncü parti başlatıcı kullanmak zaman zaman özellikle ekran hareketleriyle kullanıldığında oldukça kötü bir deneyim olabiliyor. İşte Google, yine yaptığı bir açıklamada bu konuda da çalıştıklarını ve ilerleyen zamanlarda yeni API’ler geliştireceklerini söyledi.