Google, iPhone kullanarak çektiği reklam filmlerine bir yenisini daha ekledi. Şirket bu kez, en yeni iPhone'un anne ve babasını(!) gösterdi.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Pixel 8 telefonları için yeni reklam filmi yayımladı. "#BestPhonesForever" serisi reklamların bir parçası olan yeni reklam, Pixel 8 ile iPhone'ları bir araya getiriyor. Google, geçmişte de benzer reklam filmleri oluşturmuştu.

Google'ın Pixel 8 için oluşturduğu reklam filminde, en yeni iPhone'un anne ve babasıyla tanışıyoruz. Bunlar, piyasaya sürülen ilk iPhone'lar olarak karşımıza çıkıyor. Reklamda, Google Pixel 8'in yapay zekâ destekli arka plan ses temizleme aracının özelliklerine vurgu yapılıyor.

Google Pixel 8 için hazırlanan yeni reklam filmi

Reklam filmi, Google Pixel telefonlara özel özellikleri gösteriyor olması açısından oldukça akıllıca tasarlanmış. Ayrıca Google'ın iPhone kullanarak çektiği reklamlar oldukça ilgi görüyor. Hâl böyle olunca yeni Google Pixel 8 reklamı, daha şimdiden 100 binden fazla izlenmiş durumda.

Google, #BestPhonesForever serisi reklamlarını geçtiğimiz yıl başlattı. Bugüne dek 18 video oluşturan şirket, iPhone ile Pixel'in arkadaşlığı üzerinden yol alıyor ve tüketicilere eğlenceli reklamlar sunuyor. Bakalım Apple da bir gün buna karşılık verecek mi...