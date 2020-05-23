Google Play Filmler'e Dolby Vision Desteği Eklendi

Google Play Filmler'e gelmesi beklenilen HDR10+ özelliğinden önce Google Play, kullanıcılarına bir sürpriz yaparak Dolby Vision desteğini Google Play Filmler'e ekledi.

Bildiğiniz üzere Stream dünyasında HDR savaşları uzun süredir süregelen bir olay. HD görüntü konusunda başı çeken iki teknoloji olan HDR10+ ve Dolby Vision, ekranlarımıza daha canlı renkleri ve daha gerçekçi izleme deneyimini getirmek için birbirleri ile bir süredir yarış halindeler. Tabi bu durumda her video dağıtıcı şirketin de bu teknolojileri desteklemediğini belirtmekte fayda. Bu bağlamda 4K HDR bir görüntüye ulaşmak daha çok kullandığınız televizyon markasına veya video cihazına bağlı oluyor.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre, Dolby Vision logosu Nvidia Shield adlı Android televizyon cihazında görülmeye başlandı. Belirtilen bilgilere göre, Avrupa ve Amerika'da geçtiğimiz sene vizyona giren Joker filminin Dolby Vision destekli versiyonu Google Play Filmler üzerinden satın alınabiliyor. Başka hangi filmlerin Dolby Vision desteğine sahip olduğu ise şu an için belli değil.

Google Play Filmler'de, Dolby Vision logolu Joker satın alım sayfası:

Google daha önce sadece HDR10+ hakkında açıklama yaparak, "Google Play Filmler ve TV, büyük ve önemli bir UHD video dağıtım uygulaması ve artık HDR10+ teknolojisini UHD içerikleri için destekleyecek. 2020 yılından itibaren kullanıcılar, büyük stüdyoların sunduğu içeriklerin keyfini UHD kalitesinde çıkarabilecek." ifadelerinde bulunmuştu. Geçtiğimiz Aralık ayında, Google Play Filmler uygulamasının kodlarında Dolby Vision'a dair bazı ipuçları bulunmuştu. Yine de Google, sürpriz bir şekilde HDR10+'tan önce Dolby Vision desteğini getirerek kullanıcılarını bir hayli şaşırtmış oldu.

Fakat, Apple TV ve Amazon'un The Amazon Fire TV Stick cihazı bu teknolojiyi hâlihazırda destekliyordu. Apple ve Amazon'un yanı sıra, LG, Panasonic, Philips, Vizio, ve Sony gibi televizyon üreticileri de Dolby Vision desteğini bir piyasa standartı olarak ürünlerine ekliyordu. Bu yüzden Google Play'in bu konuda biraz geç bir adım attığını söyleyebiliriz ama ne demişler geç olsun güç olmasın. Özellikle Dolby Vision'ın yanına bu sene eklenecek HDR10+ ile birlikte Google, iki teknolojiyi tek platformda birleştirerek kendine daha büyük bir kullanıcı kitlesi ve pazar payı oluşturabilir gibi görünüyor.