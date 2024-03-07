Google, Play Store'da kullanıcıların çok istediği bir özelliği denemeye başladı. Aslında şirketin birkaç senedir aklında dolaşan "paralel indirme" isimli bu özellik, aynı anda birden fazla uygulamayı indirmeyi sağlayacak.

Android telefonların uygulama mağazası Google Play Store, aynı anda tek bir uygulamayı indirmenize izin veriyor. Yani iki uygulama indirecekseniz önce birinin tamamlanmasını beklemeniz gerekiyor. Ancak bugün ortaya çıkan bilgiler, bunun yakında değişebileceğini gösterdi.

Google, Play Store’da “paralel indirme” isimli özelliği denemeye başladı. Bu özellik, aynı anda birden fazla uygulamayı mağazadan indirmenize olanak tanıyacak. Özelliğin ilk olarak TheSpAndroid tarafından Play Store’un 40.0.13 versiyonunda fark edildiğini belirtelim.

Paralel indirme özelliği, yalnızca yeni uygulama indirirken çalışacak

Google aslında daha önceki yıllarda da bu tarz bir özellik denemişti. Hatta Reddit’ten gelen ekran görüntüleri, 2020’den beri denendiğini ortaya koymuştu. Ancak hiçbir zaman gerçeğe dönüştüğünü görmemiştik. Bugün gelen bilgiler ise şirketin hâlâ bu fikir üzerinde çalıştığını göstererek bizleri umutlandırdı. Paralel indirmelerin, heyecan verici olsa da bazı sınırlamalarla gelebileceğin ekleyelim.

TheSpAndroid’in edindiği bilgilerde, paralel indirmelerin yalnızca yeni uygulama indirirken çalışacağı görüldü. Bu da mevcut uygulamalardaki güncellemelerde kullanılamayacağı anlamına geliyor. Yani birden fazla yeni uygulamayı aynı anda indirebilirken birden fazla güncelleme mümkün olmayacak.

Öte yandan aynı anda indirme için bir sınırlama olacağı da söyleniyor. Testlerde, eş zamanlı indirmelerin iki uygulamayla sınırlı olduğu ortaya çıktı. Ancak bunun bazı ayarlamalarla artabileceği de iddia ediliyor.

Play Store’un bir sürümünde gizlenen paralel indirme özelliği şu anda test aşamasında. Geniş çapta ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Kesin gelecek diye de bir şey yok. Google’ın, testler bittiğinde özellikten tamamen vazgeçme ihtimali de var. Ne olacağını bekleyip göreceğiz fakat gerçekten gelmesi hâlinde çok yararlı olacağını söylemek yanlış olmaz.