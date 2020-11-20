Google, uygulama mağazası Play Store'da oyun ve uygulamaların yanı sıra e-kitaplar da satışa sunuyor ancak Play Kitaplar'ın Kurgu ve Edebiyat kategorisini ziyaret ettiğimizde ne yazık ki edebiyatın e'si bulunmayan içerikler ile karşılaşıyoruz. Google'ın böylesine insanı kitap okumaktan soğutan yapımların yayınlanmasına nasıl izin verdiği ise tam bir muamma.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, Android işletim sistemi kullanan tüm akıllı telefonlarda varsayılan uygulama mağazası olarak Play Store’u sunuyor. Ancak Google, Play Store’da mobil uygulamalar ve oyunların yanı sıra filmler ve e-kitaplar da sunuyor.

Play Store, üçüncü parti geliştiricilerin kendi uygulamalarını ve oyunlarını yayınladığı bir uygulama pazarı olduğundan Google, bu uygulama ve oyunları yayınlarken Play Store politikalarına uyup uymadıklarını titizlikle inceliyor. Ancak görünen o ki şirket, Play Store’da yayınlanan kitaplar için aynı titizliği göstermekten epey uzak.

Google Play Store’daki Kurgu ve Edebiyat kategorisindeki yeni yayınlar

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de açık bir şekilde görebileceğiniz üzere Play Kitaplar’da Kurgu ve Edebiyat kategorisindeki yeni yayınlara baktığımızda edebiyatın e’si bile olmayan yayınlar ile karşılaşıyoruz. Ancak Play Store’daki edebi rezalet ne yazık ki bunlarla da bitmiyor.

Kurgu ve Edebiyat kategorisinde ‘Romantik’ alt türünde en çok satanlara baktığımızda yine edebiyat ile ilgisi olmayan, Play Store’da nasıl yayınlandığına anlam veremediğimiz 18+ içerikler ile karşılaşıyoruz.

Google Play Store’daki “Romantik” alt kategorisindeki en çok satan kitaplar(!)

Dürüst olmak gerekirse pornografik içerikler ile internet aleminin hemen her yerinde karşılaşmak mümkün. Ayrıca 18+ içeriklerin, "18+ bireylerce" tüketilmesinin bir özgürlük olduğu dahi söylenebilir. Ancak bu içeriklerin, hemen her yaşta çocuk tarafından ziyaret edilebilen Play Store'da yayınlanması kabul edilebilir gibi değil.

Google gibi pornografiye karşı belli bir düzeyde hassasiyet gösteren bir şirketin resmi kitap mağazasında kitap demeye bin şahit gerekecek böyle ilginç yapımların yayınlanmasına nasıl izin verdiği gerçekten düşündürücü.