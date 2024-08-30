Google, ses analiziyle hastalıkların erken tespiti için yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi, doğruluk oranı %94 olarak açıklandı.

Google, hastalıkların erken tespitini sağlamak amacıyla yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi. Bu yeni yapay zeka modeliyle birlikte sağlık alanında yapay zeka teknolojisinin kullanımını genişletmeyi ve önemli ilerlemeler sağlamayı hedefliyor.

Google, Hindistan merkezli Salcit Technologies ile iş birliği yaparak ses örneklerini kullanarak hastalık tespiti yapmayı planlıyordu. 300 milyon ses örneği ile eğitilmiş bir model geliştirdiğini açıkladı. Bu teknoloji çeşitli sağlık koşullarının erken tespitinde kullanılacak ve sağlık alanındaki yenilikçi yaklaşımları destekleyecek.

Ses analizi ile hastalıkların erken tespiti mümkün mü?

Gelecekte hastalıkların belirtilerini erken aşamalarda tespit edebilme potansiyeline sahip bu model; burun akıntısı, öksürük, hapşırma ve nefes alma gibi yaygın hastalıkların sesini analiz ederek tespit edebilecek. Örneğin, bu teknoloji tüberkülozu %94 doğruluk oranıyla tespit edebiliyor ve telefonun mikrofonunu kullanarak ses örneklerini toplayabiliyor.

Bu yapay zeka modeli, Hindistan gibi sağlık hizmetlerinin sınırlı olduğu bölgelerde erken teşhis imkanı sunarak önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor. Şu anda Apollo Hastaneleri ve Healing Fields Foundation tarafından kullanılan teknoloji, gelecekte meme kanseri gibi diğer hastalıkların erken tespiti için de kullanılacak. Google, yapay zekanın sağlık alanındaki bu potansiyelini daha da genişletmeyi planlıyor.