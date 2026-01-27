Tümü Webekno
Google, sesli asistanın kullanıcıları gizli gizli dinlediği iddia edilen davada 68 milyon dolar tazminat ödeyecek

Google, sesli asistanı Google Assistant ile ilgili açılan gizlilik davasında 68 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti. ABD’de görülen toplu davada, Google’ın kullanıcıların bilgisi ve izni olmadan bazı konuşmaları kaydettiği iddia ediliyordu.

Beyazıt Kartal

Davanın merkezinde, Google Assistant’ın yalnızca “Hey Google” veya “OK Google” gibi tetikleyici komutlarla değil, yanlış algılamalar sonucu da aktif hâle gelmesi yer alıyor. Davacılar, bu yanlış tetiklenmeler sırasında kullanıcıların özel konuşmalarının kaydedildiğini ve bunun ciddi bir gizlilik ihlali oluşturduğunu öne sürdü.

İddialara göre bu kayıtlar, Google tarafından analiz ve ürün geliştirme gibi amaçlarla kullanıldı. Google ise dava süreci boyunca sesli asistanın herhangi bir yanlış yaptığını kabul etmediğini ifade ederek ve kullanıcı gizliliğini ihlal etmediğini savundu.

Söz konusu uzlaşma, Kaliforniya’nın San Jose kentindeki federal mahkemede onaya sunuldu. Mahkemenin anlaşmayı kabul etmesi hâlinde dava resmen düşecek ve Google, herhangi bir suçu kabul etmiş sayılmayacak.

Ancak uzlaşma kapsamında 18 Mayıs 2016’dan sonra Google Assistant yüklü bir cihaza sahip olan kullanıcılar; Pixel telefonlar, Google Home ve Nest serisi akıllı hoparlörler ile akıllı ekranları kullanan kişiler tazminat talebinde bulunabilecek. Kullanıcılara ödenecek tutarın, sahip olunan cihaz sayısına ve kullanım durumuna bağlı olarak cihaz başına yaklaşık 2 ila 56 dolar arasında değişmesi bekleniyor. Uzlaşma fonunun önemli bir bölümünün ise dava masrafları ve avukatlık ücretleri için ayrılacağı belirtiliyor.

Google tarafından yapılan açıklamada uzlaşmanın herhangi bir gizlilik ihlalinin kabulü anlamına gelmediği özellikle vurgulandı. Şirket, bu adımın uzun sürebilecek dava sürecini ve olası riskleri ortadan kaldırmak amacıyla atıldığını ifade etti. Uzmanlara göre bu tür davalar, teknoloji şirketlerinin kullanıcı verileri ve gizlilik politikaları konusunda daha şeffaf olmak zorunda kalacağını gösteriyor.

