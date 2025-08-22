Google, Android kullanıcılarının şifre ve passkey bilgilerini daha kolay yönetebilmesi için bağımsız bir Şifre Yöneticisi uygulamasını Play Store’da yayınladı. Yeni uygulama, var olan şifre yöneticisini daha erişilebilir hale getirerek güvenlik ve kullanıcı deneyimini güçlendiriyor.

Android cihazlarda uzun süredir sistem ayarlarının içinde gizli kalan Google Şifre Yöneticisi, artık tek dokunuşla erişilebilecek bağımsız bir uygulama haline geldi. Play Store’da indirilmeye sunulan uygulama, kullanıcıların şifrelerine daha kolay ve hızlı erişmesini sağlıyor. Böylece, şifre yönetimi karmaşık menüler arasında aramaya gerek kalmadan doğrudan uygulama çekmecesinden yapılabiliyor.

Şifrelerin saklanması ve yönetilmesi açısından yeni bir özellik sunmayan uygulama, esasen mevcut sistemi bir kısayol olarak konumlandırıyor. Ancak Google, sadeleştirilmiş Material 3 arayüzü ve kullanıcı dostu tasarımıyla Şifre Yöneticisi’ni çok daha erişilebilir hale getiriyor. Özellikle Play Store'da “Şifre Yöneticisi” araması yapan kullanıcıların Google’ın çözümüne kolayca ulaşabilmesi amaçlanıyor.

Şifre Yöneticisi Uygulamasında Öne Çıkan Yenilikler

Yeni uygulama, Google’ın halihazırda sunduğu şifre yönetim altyapısını daha işlevsel bir şekilde sunuyor. Material 3 temalı arayüz, yuvarlak kartlar ve kategori filtreleriyle tasarlanmış. Kullanıcılar şifrelerini, passkey’lerini ve bağlı cihaz bilgilerini daha düzenli bir şekilde görüntüleyebiliyor. Ayrıca, uygulama ayarları üzerinden “cihaz içi uçtan uca şifreleme” etkinleştirilebiliyor. Bu sayede veriler hem cihazda hem de senkronizasyon sırasında ekran kilidiyle korunuyor.

Platformlar arası entegrasyon da devam ediyor. Chrome üzerinden kaydedilen giriş bilgileri, aynı şekilde Android uygulamasıyla senkronize çalışıyor. Böylece hem mobil cihazlarda hem de bilgisayarlarda Google hesabı üzerinden tüm şifreler yönetilebiliyor.