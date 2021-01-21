Google Sokak Görünümü, Evinizi "Saklamanıza" İmkan Tanıyor

Google Sokak Görünümü'nün geri bildirim özelliği, kullanıcıların diledikleri takdirde evlerini sokak görünümünde bulanık hale getirmesine imkan sağlıyor. Aynı özellik ile yüzünüzü ya da otomobilinizi bulanıklaştırmanız da mümkün.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, bir navigasyon uygulaması olan Haritalar ve dünyanın dört bir köşesini üç boyutlu olarak inceleyebileceğiniz Google Earth dışında dünyanın herhangi bir noktasını sokak sokak gezmenize olanak sağlayan “Sokak Görünümü” (Street View) adlı bir hizmete de sahip.

Google Sokak Görünümü’nün fiziksel olarak belki de hiçbir zaman ziyaret etmeyeceğiniz yerleri sanki sokaklarında dolaşıyormuşçasına gezme imkanı sunduğunu düşünürsek faydalı ve eğlenceli bir hizmet olduğunu söyleyebiliriz. Peki gezdiğiniz sokaklardaki ev sahipleri de aynı şeyi düşünüyor mu dersiniz?

Google'ın evinizi sergilemesini istemiyorsanız gizlemesini talep edebilirsiniz

Google, Sokak Görünümü ile şehirleri sokak sokak dijital dünyaya aktarırken, bir yandan da kullanıcıların evlerini izin almadan herkese açık olarak sergilemiş oluyor. Yine de Google; evinin, yüzünün ya da otomobilinin sokak görünümünde herkese açık bir şekilde sergilenmesini istemeyenler için bir “bulanıklaştırma” seçeneği sunuyor.

Google Sokak Görünümü’nün web sürümünde yüzünüzün, evinizin ya da otomobilinizin bulunduğu konuma gidip ekranın sağ alt köşesinde bulunan “ Sorun bildirin ” butonuna tıkladığınızda, karşınıza “Uygunsuz Sokak Görünümünü Bildir” başlıklı bir form çıkıyor.

Google’ın sunmuş olduğu formda ilk olarak resim önizlemesini, bulanıklaştırılmasını istediğiniz ev, yüz, otomobil ya da diğer nesnenin, kırmızı renkli karenin içine kalacak şekilde ayarlıyorsunuz. Daha sonra ise sırasıyla “ Neyi bulanıklaştırmamızı istiyorsunuz? ” ve “ Bu resimdeki sorun ne? ” sorularına uygun seçenek ile yanıt veriyorsunuz.

Bu adımları uyguladıktan sonra e-posta adresinizi girip reCAPTCHA doğrulamasını tamamlayarak geri bildiriminizi Google’a gönderebiliyorsunuz. Google, talebinizi uygun bulması halinde söz konusu nesneyi bulanıklaştırarak gizlemiş oluyor.