Google Fotoğraflar'ın Sınırsız Depolaması Bugün Sona Eriyor

Google'ın yaklaşık 6 aydır kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunduğu Google Fotoğraflar sınırsız depolama hakkı, bugün sona eriyor. Bu fırsattan yararlanan kullanıcılar, bugünden itibaren ücretsiz olarak sadece 15 GB depolama alanına sahip olacak.

Google, 2020 yılının Kasım ayında, Google Fotoğraflar özelliği için kullanıcılarına ücretsiz ve sınırsız depolama alanı sunmuştu. Google kullanıcılarının bir hayli işine yarayan bu özellik, bugün yani 1 Haziran itibarıyla bitiyor.

Bugünden itibaren Google Pixel harici kullanıcılar, Google Fotoğraflarda ücretsiz maksimum 15 GB depolama alanına sahip olacak. Google Pixel marka akıllı telefona sahip kullanıcılar ise sınırsız depolama hakkına sahip olmaya devam edecekler. Google, kullanıcıların bugüne kadar yüklemiş olduğu fotoğrafları depolama alanı hakkından saymayacaklarını, 15 GB'lık ücretsiz kullanımın bugünden itibaren başlayacağını dile getirdi.

Google Fotoğraflar'ın bugüne kadar yüklenen fotoğraflar, 15 GB'lık hakkın içinde yer almayacak

Google'ın kullanıcılarına yaklaşık 6 aydır sunduğu bu hizmet, şirket için bir ilk değildi. Teknoloji devi, daha önceki yıllarda da kullanıcılarına daha fazla ala tanımak adına Google Fotoğraflar'da var olan 15 GB depolama sınırlamasını kaldırmış, yine kısa süreliğine sınırsız depolama hakkı sunmuştu. Şirket, aynı fırsatı geçtiğimiz Kasım ayında tekrar başlattı ve çok daha önceden bu fırsatın 1 Haziran 2021'de biteceğinin haberini de vermişti. O gün geldi ve Google Pixel akıllı telefona sahip olmayan tüm kullanıcılar, ücretsiz olarak sadece 15 GB'lık depolama alanından yararlanabilecek.

Bugüne kadar tüm yedeklerini Google Fotoğraflar'a yapan kullanıcılara güzel bir haber veren Google, 1 Haziran'a kadar yüklenen tüm fotoğrafların 15 GB'lık depolama alanından yemeyeceğini dile getirdi. Bugünden itibaren Google Fotoğraf'a fotoğraf yüklemek ve bunun 15 GB'lık ücretsiz depolama alanı hakkını aşacağını düşünen kullanıcılar, yılda 57,99 TL karşılığında 100 GB, 289,99 TL karşılığında da 2 TB depolama alanı satın alabilirler. Google One'ın kullanıcılarına sunduğu tüm depolama alanı planlarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.