Google’ın uzun süredir ücretsiz fotoğraf depolama hizmeti sunduğu Google Fotoğraflar, yakın zamanda ücretli oluyor. Durum böyle olunca Google One’ın 15 GB’lık ücretsiz depolama alanı birçoğumuza yetmeyecek. Bu içeriğimizde Google Fotoğraflar alternatifi fotoğraf yedekleme uygulamalarına yakından bir göz atıyoruz.

Google, tüm hizmetlerini bir arada topladığı bulut depolama servisi Google One’a tamamen geçmeyi planlıyor. Hâl böyle olunca Google’ın ücretsiz ve sınırsız depolama sunduğu Google Fotoğraflar da ücretli bir hâle geliyor. Tüm servisler gibi Google Fotoğraflar, Google One üyeliğinin içerisinde yer alacak ve aylık belirli bir ücrete tabi olacak.

Google One ise 1 Haziran 2021’den itibaren aktif olacak ve en basit sürümüyle, 100 GB depolama alanı sunacak. En basit aboneliğin fiyatı ise aylık 5,79 TL olarak listeleniyor. En yüksek sürüm 2 TB’lık depolama alanı ise aylık 28,99 TL oluyor. Durum böyleyken, gelin hep beraber Google Fotoğraflar alternatifi ücretli/ücretsiz fotoğraf depolama uygulamalarına yakından bakalım.

Google Fotoğraflar alternatifleri:

iCloud

Flickr

Snapfish

Amazon Photos

Microsoft OneDrive

Yandex.Disk

Turkcell Lifebox

iCloud

Ücretsiz olarak sunduğu hafıza: 5 GB

Artıları: iPhone, iPad ve Mac cihazlarda otomatik yedekleme. Başka bir Apple cihazdan dosyalarına erişme imkânı.

Eksileri: Düşük depolama alanı, sadece Apple cihazlara özel olması.

Ücretli paketleri: 6,49 TL/Ay - 50 GB, 19,99 TL/Ay - 200 GB ve 64,99 TL/Ay - 2 TB

Yılların iCloud’u, hâlâ sorunsuz bir şekilde iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle ilk defa bir Apple cihaz satın aldığımızda ve Apple kimliği oluşturduğumuzda, ücretsiz sunulan 5 GB depolama alanı bir süre hayat kurtarıyor. Her şeyi Apple ekosistemi içerisinde kullanmayı ve halletmeyi seviyorsanız daha sonra planınızı genişleterek daha fazla depolama alanına sahip olabilirsiniz.

Flickr

Ücretsiz olarak sunduğu hafıza: 1 TB

Artıları: 1 TB’lık devasa ücretsiz hafıza. Kendi fotoğraf düzenleme araçları ve filtreleri bulunuyor. Kendine ait devasa bir fotoğraf arşivi bulunuyor.

Eksileri: Reklamlar ve Türkiye’ye özel ödeme planı bulunmuyor.

Ücretli paketleri: 7,99 dolar/Ay, 21,99 dolar/Üç ay ve 5,99 dolar/Yıl - Sınırsız depolama ve reklamsız.

Flickr, Google Fotoğraflar gibi sınırsız bir depolama alanı sunmuyor. Fakat 1 TB’lık devasa bir depolama alanına sahip oluyorsunuz. Bu sayede uzun zaman tekrar depolamayı düşünmenize gerek kalmıyor. Mobil ve tabletlerde de uygulaması bulunan Flickr, otomatik depolama hizmeti de sunuyor. Flickr’ın sunduğu bir diğer hizmet ise devasa stock fotoğraf arşivi. Bu arşivde dolaşıp dilediğiniz fotoğrafları kendi deponuza ekleyebiliyorsunuz.

Snapfish

Ücretsiz olarak sunduğu hafıza: Sınırsız

Artıları: Instagram, Facebook, Google Fotoğraflar ve telefon/bilgisayar galerisine erişip fotoğrafları direkt olarak yükleyebiliyorsunuz.

Eksileri: Otomatik yedekleme bulunmuyor.

Ücretli paketleri: Ücretli paket bulunmuyor.

Snapfish ücretsiz olarak sınırsız hafıza sunan nadir fotoğraf depolama uygulamalarından biri. Bunun yanında ücretli bir seçenek sunmayan Snapfish, bunun yerine fotoğraf baskılı hediyeliklerden oluşan bir dükkana sahip. Bu dükkandan fotoğraf baskılı özel hediyelikler oluşturabiliyorsunuz. Fakat Türkiye’ye özel fiyatlandırma ve dağıtım gibi seçenekler bulunmuyor.

Amazon Photos

Ücretsiz olarak sunduğu hafıza: 5 GB

Artıları: Prime üyelerine sınırsız depolama alanı sunuyor. Otomatik yedekleme imkânı.

Eksileri: Prime üyesi olmayan kullanıcılara sunduğu düşük hafıza.

Ücretli paketleri: Amazon Prime üyelerine sınırsız fotoğraf ve 5 GB video depolama imkânı.

Eğer hâlihazırda zaten ülkemize yeni gelen Amazon Prime üyeliğiniz bulunuyorsa, sınırsız fotoğraf depolama hizmetini ek bir ücret ödemeden kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer Amazon Prime üyeliği almayı düşünüyorsanız, yanında gelen bu bonus sınırsız yedekleme hizmeti karar vermeniz için iyi bir etken olabilir. Amazon Prime üyeliği nasıl açılır merak ediyorsanız, detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Unutmamanız gereken önemli nokta ise eğer Amazon Prime üyeliğinizi iptal ederseniz, 5 GB’ı geçen fotoğraf ve videolarınızı geri almak için tekrar ücretli bir Prime planına geçmeniz gerekiyor. Bu yüzden hesabınızı kapatmadan önce tüm yedeklerinizi başka bir platforma aktarmanızda fayda var.

Microsoft OneDrive

Ücretsiz olarak sunduğu hafıza: 5 GB

Artıları: Otomatik etiketleme ile kolay fotoğraf erişimi, önemli dosyalara çevrimdışı erişme imkânı.

Eksileri: Yüksek fiyatlandırma, düşük ücretsiz depolama alanı.

Ücretli paketleri: OneDrive Standalone 13,99 TL/Ay - 100 GB, Microsoft 365 Bireysel 479,99 TL/Yıl - 1 TB ve Office Programları, Microsoft 365 Aile 639,99 TL/Yıl - 6 TB ve Office Programları.

Microsoft, OneDrive uygulaması ile yedeklediğiniz fotoğraflar ve belgeler üzerinde gerçekten çok büyük kullanım kolaylıkları sunuyor. Fakat bu kolaylıkları sunarken, piyasada bulunan birçok depolama uygulamasına göre daha yüksek bir fiyatlandırma yapıyor. Microsoft OneDrive’ın en büyük artısı ise Office programları ile entegre bir şekilde gelmesi. Eğer zaten Office programlarını satın almaya karar verdiyseniz, 1 TB’lık depolama da yanında bir nevi hediye olmuş oluyor.

Yandex.Disk

Ücretsiz olarak sunduğu hafıza: 10 GB

Artıları: Bilgisayardan telefona kablosuz aktarım, her türlü paylaşım için bağlantı oluşturma.

Eksileri: Reklamlar, çevrimdışı kullanım özelliğini olmaması, nispeten düşük ücretsiz depolama alanı ve Türkiye’ye özel fiyatlandırmanın bulunmaması.

Ücretli paketleri: 1,6 dolar/Ay - +100 GB, 8 dolar/Ay - +1 TB, 24 dolar/Ay - +3 TB

Yandex, ülkemizde servisleri çok fazla kullanılan bir isim. Fakat yine de depolama uygulamasında Türkiye’ye yönelik bir ücretlendirmenin bulunmaması, Yandex.Disk’in en büyük eksilerinden biri. Bunun dışında çalışma prensibi itibarıyla Yandex.Disk, çoğu bulut depolama uygulamasının sunduğu her özelliği, ücretsiz sürümde dâhi sunuyor. Ayrıca pek bri artı sayılmasa da eğer ekstra depolama alanlarını yıllık taahhüt ile satın alırsanız, aylık taksitlere indirim uygulanıyor. Yıllık taahhüt ile 100 GB aylık 1,3, 1 TB aylık 6,7 ve 3 TB ise aylık 20 dolardan satılıyor.

Turkcell Lifebox

Ücretsiz olarak sunduğu hafıza: 5 GB

Artıları: Turkcell ile direkt kredi kartsız faturaya yansıma, otomatik depolama, rehber yedekleme.

Eksileri: Düşük ücretsiz depolama alanı, nispeten yüksek fiyatlandırma.

Ücretli paketleri: 5,99 TL/Ay - 50 GB, 9,99 TL/Ay - 100 GB, 15,99 TL/Ay - 500 GB, 59,99 TL/Ay - 2,5 TB

Lifebox, Turkcell ile kullanım ve ödeme kolaylıklarına sahip olan bir bulut depolama uygulaması. Turkcell’in sunduğu paketlerden birini seçtiğinizde Lifebox, kredi kartı gerektirmeksizin direkt olarak faturanıza yansıyor ve tüm telefonunuzu rehber dâhil otomatik olarak yedekleyebiliyorsunuz. Lifebox’ı bireysel olarak Turkcell olmadan tercih ederseniz paketleri aylık olarak şu şekilde sıralanıyor: 4,99 TL - 50 GB, 8,49 TL - 100 GB, 9,99 TL - 500 GB, 13,49 TL - 500 GB ve 49,99 TL - 2,5 TB.

Google Fotoğraflar alternatifi en iyi ücretli/ücretsiz fotoğraf depolama uygulamaları listelediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Google Fotoğraflar, özellikle kolay kullanımı, ücretsiz ve sınırsız depolama alanı ile yeri kolay kolay doldurulamayacak bir uygulama. Sizler de Google Fotoğraflar alternatifi olarak kullandığınız uygulamaları bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.