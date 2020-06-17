Dünyanın en büyük arama motoru Google, her ihtiyacımızda başvurduğumuz yegane servisleri sunuyor. Salgın döneminde ise ihtiyaçlarımız değişiyor. Peki koronavirüs tüketim alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi. Google’ın yayınladığı verilere yakından bakıyoruz.

Gündelik alışkanlıklarımızı etkileyen küresel olaylar, tüketim davranışlarımızı da değiştiriyor. Koronavirüs salgını ile hayatımıza giren Yeni Normal, Haziran ayında başlayan normalleşme süreciyle etkisini kaybetmiş olabilir. Ancak ne kadar kabullenmeyi istemesek de salgın, en az deprem kadar gerçek.

Salgının ilk günlerinden bu yana insanların yaptıkları arama verilerini takip eden Google, Türkiye’de tüketici davranışlarının nasıl değiştiğine dair önemli bir rapor yayınladı. Yıllık, aylık ve haftalık bazda değişen arama trendlerinin bulunduğu bu rapor, ülkemizdeki tüketim tercihlerinin nasıl değiştiğini, salgından nasıl etkilendiğini gözler önüne seriyor. Koronavirüs salgını Türkiye için henüz 3 aylık bir gerçek olduğu için aylık ve haftalık verilerde salgının etkisini rahat şekilde görebiliyoruz.

Türkiye’deki tüketicilerin son 1 ayda en çok ilgi gösterdiği kategoriler:

Yüzme Havuzları + %100

Bebek ve Küçük Çocuk Oto Koltukları +%100

Slalom Patenleri +%90

Mayolar +%90

Kaykaylar +%90

Spor Güvenlik Işıkları ve Reflektörler +%90

Bisikletler +%80

Motorlu Araç Pencere Parçaları ve Aksesuarları +%70

Valizler +%70

Dondurma ve Dondurulmuş Yoğurt +%70

Listenin ilk sırasında yer alan “yüzme havuzları” kategorisinin ilgi görme nedeni, tüketicilerin “şişme havuz” ve fiyatlarına yönelik yoğun bir arama yapmaları. Salgın nedeniyle tatile gitmeyecek olan tüketiciler, anlaşılan şişme havuzlarla tatili evlerine getirecekler. Bu kategoride İstanbul, İzmir ve Ankara başı çekiyor.

İkinci sırada yer alan “bebek oto koltukları” kategorisi ise kalkan seyahat yasaklarıyla birlikte çocuklu ailelerin özel araçlara olan artan ilgisini kanıtlıyor. Hemen ardından gelen “slalom paten” kategorisinde ise insanların şehir içi ulaşım çözümü olarak patenlere başvurduklarını görüyoruz. Özellikle büyük şehirlerde yürüme mesafesindeki yerler için patenler ideal bir çözüm olabilir. Benzer bir etkiyle listede kaykayların da yer aldığını görüyoruz.

Üçüncü sırada yer alan “mayolar” kategorisi ise normale dönüş sinyalleriyle tatile gitmeye niyetlenen tüketicilere ait. Ancak Haziran’da başlayan normalleşme süreci vaka sayılarını artırmaya başladı. Tüketiciler mayo aratsalar bile tatil planlarını ertelemek zorunda kalabilirler.

Şehir içi ulaşımda tüketicilerin bir diğer alternatifi de bisikletler. Salgın döneminde popülerliği giderek arttığı için 6. sırada bisikletlere takılan aksesuarlar olan “spor güvenlik ışıkları ve reflektörler”, 7. sırada ise doğrudan bisikletleri görüyoruz. Hemen ardından da "motorlu araç pencere ve aksesuarları" geliyor. Bu da yine şehirde yaşayan tüketicilerin toplu taşımayı bırakıp kişisel araçlarına yönlendiklerini kanıtlıyor.

Google’ın yayınladığı tüketici davranışları raporuna buradan ulaşabilirsiniz. Peki siz salgın döneminde en çok hangi kategoride arama yaptınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.