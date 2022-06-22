Türkiye, Çok Kanallı Alışverişte Avrupa'nın Üstüne Çıktı

Google tarafından gerçekleştirilen Çok Kanallı Perakende Araştırması, Türkiye'nin önemli konularda Avrupa standartlarının üstüne çıktığını gösterdi. Araştırma, tüketiciler ve satıcılar için de önemli verileri ortaya koydu.

Günümüzde e-ticaret her ne kadar büyük hale gelse de fiziksel mağazalarda alışveriş de şirketlerin gerçekleştirdikleri dönüşümlerle günümüze uygun olarak devam ediyor. Bu iki yöntem ve yeni pazarlama stratejilerinin bir araya gelmesiyle birlikte de ortaya çok kanallı perakende stratejisi çıkıyor.

Alışveriş alışkanlıklarımız özellikle pandemiyle birlikte köklü bir değişikliğe uğramışken, çok kanallı alışverişte ticaret dünyası nasıl değişti? İşte bu sorunun cevabı, Google Türkiye tarafından gerçekleştirilen uzun süreli bir araştırmayla birlikte sunuldu. Ortaya çıkan sonuçlar, Türkiye’nin Avrupa’ya kıyasla çok kanallı alışverişte ne durumda olduğunu da gösterdi.

Türkiye'de mağazadan ve internetten alışveriş tercih edenler neden bu tercihte bulunuyor?

Almanya, Hollanda, Belçika, Türkiye, Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya’dan oluşan 8 ülkeden ve 137 perakendecinin değerlendirilmesiyle gerçekleştirilen Çok Kanallı Perakende Araştırması’nda çok kanallı müşteri deneyimi, mobil öncelikli bir yaklaşımla incelendi ve satın alma ve iade de dahil olmak üzere çevrimiçi, sipariş karşılama, müşteri hizmetleri ve mağaza içi deneyimleri değerlendirildi.

Araştırmaya göre dünyada alışveriş yapanların %62’si, çok kanallı alışverişi tercih ediyor. Türkiye’deki tüketicilerin %91’i mağazada alışveriş yapmadan önce internetten araştırma yapıyor. İnternetten alışveriş yapmayı tercih eden tüketiciler, neden bu kanaldan alışveriş yaptıklarınıysa şöyle belirtiyor:

%79’u ürün incelemelerini okuyor.

%78’i ödeme şeklini daha esnek, seçme ve satın almayı daha kolay buluyor.

Sadece mağazayı tercih edenlerin ise

%87’si ürünlere göz atmayı ve seçmeyi daha kolay buluyor.

%79’u satın almadan önce bir şeyleri görebildiğini ve dokunabildiğini belirtiyor.

Araştırmadan çıkan diğer önemli sonuçlar ise şu şekilde:

%68’i perakendecilerin internet sitelerinde aradıkları ürünün bulunabilirliğini görmek istiyor.

%42’si internet sitesinde güncel stok bilgisinin bulunmasını önemli buluyor.

Tüketiciler, satıcıların Google profillerinin doğru olduğundan ve internet sitesindeki bilgilerle örtüştüğünden emin olmak istiyor.

Türkiye, Avrupa standartlarının üzerine çıktı:

İlki 2019 yılında gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’nin 2019’a göre büyüme kat ederek skorlarını artırdığını gösterdi. Buna göre özellikle sipariş sonrası iletişim, çevrimiçi kanalların mağazada tanıtılması ve ücretsiz teslimat ve iade konularında Türkiye, Avrupa standartlarının üzerine çıkmayı başardı.

Türkiye’deki perakendecilerin %36’sı çevrimiçi hizmetleri konusunda tam puan, %43’ü yarım puan aldı.

Perakendecilerin %86’sı ücretsiz teslimat seçeneklerinin bir çeşidini, %71’i ücretsiz ve kolay iade hizmeti sunuyor.

Tüketiciler ne istiyor?

Araştırma, Türkiye’deki tüketicilerin neler istediğine de odaklandı. Buna göre tüketiciler, mağazadan teslim al hizmeti, telefon desteği, çoklu kanal temelli hediye çekleri ve satın alma deneyimi öncesinde keşif ve karar aşamasındayken ürün, stok, teslimat, iade gibi bilgilerin proaktif olarak tüketici ile paylaşılmasını istiyor.