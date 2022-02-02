Google Türkiye, bugün gerçekleşen basın toplantısında deprem sallantılarından saniyeler önce bildirim gönderen sisteminin detaylarını açıkladı. Hayat kurtarma potansiyeli çok yüksek olan bu sistem, ülkemizde geçtiğimiz yıl aktif edilmişti.

Ülkemizdeki Android telefon kullanıcıları, son olarak geçtiğimiz haftalarda Google’ın hayat kurtarma potansiyeli yüksek bir uygulamasını birinci gözden deneyimlemişlerdi. Antalya’da gerçekleşen 5,3’lük depremin sarsıntısı henüz hissedilmeye başlamadan önce kullanıcılar, deprem olacağına dair bildirim almışlardı ve saniyeler sonra sarsıntı hissedilmeye başlamıştı.

İşte bu uyarı, geçtiğimiz yıl ülkemizde de aktifleştirilen Google’ın Android Deprem Uyarıları Sistemi sayesinde tüm Android kullanıcılarına gönderilmişti. Bugün, daha önce de Alanya ve Balıkesir’deki depremlerde bazı Android kullanıcılarına bildirim gönderen sistem hakkında Google Türkiye tarafından detaylı bilgiler paylaşıldı. Google Ürün Yöneticisi Boone Spooner da düzenlenen basın toplantısına katılarak detayları aktardı.

Android Deprem Uyarıları Sistemi nedir?

Google’ın Android Deprem Uyarıları Sistemi, 4,5 ve üzeri büyüklüğündeki tüm depremler için kullanıcılarına uyarı göndermeyi amaçlıyor. Bir sarsıntı, Mercalli şiddet ölçeğine göre değerlendiriliyor ve şiddet ölçeği 4 ve üzerindeyse, kullanıcılara iki farklı türde uyarı gönderilebiliyor. Bu iki uyarı, şiddet ölçeğine göre farklılık gösteriyor.

Mercalli ölçeğine göre 3 – 5 arasında ise (deprem büyüklüğü minimum 4,5 olmak şartıyla ) kullanıcılara ‘ Farkına Var ’ uyarısı gönderiliyor. Bu uyarı, telefonun bildirimlerinde gösteriliyor ve kullanıcıya hafif sallantı uyarısı geçiliyor.

) kullanıcılara ‘ ’ uyarısı gönderiliyor. Bu uyarı, telefonun bildirimlerinde gösteriliyor ve kullanıcıya hafif sallantı uyarısı geçiliyor. Mercalli ölçeğine göre 5 ve üzeri şiddetteki depremlerde, yani büyüklüğü ortalama 5 ve üzeri olan depremlerde ise kullanıcılara ekranın tamamını kaplayan şekilde “ Eyleme Geç ” uyarısı gönderiliyor. Bu uyarıda kullanıcılar, kendilerini korumaya almaları gerektiği konusunda da uyarılıyor.

depremlerde ise kullanıcılara ekranın tamamını kaplayan şekilde “ ” uyarısı gönderiliyor. Bu uyarıda kullanıcılar, kendilerini korumaya almaları gerektiği konusunda da uyarılıyor. Kullanıcı, deprem bildirimiyle 4 dakika içinde etkileşimde bulunmadığı takdirde bildirim, ‘Deprem oldu’ bildirimine dönüşüyor ve gerçekleşen deprem hakkında büyüklük ve uzaklık bilgisi veriliyor.

Peki Google, deprem bildirimlerini nasıl sallantı hissedilmeden önceden gönderebiliyor?

Android Deprem Uyarıları Sistemi, tamamen Android cihazlara bağlı şekilde çalışıyor. Google’ın altyapısına bağlı olan sistem, Android telefonlarda bulunan ivmeölçerlerin bir anlamda sismometre olarak çalışmasını sağlıyor. Bir bölgede sallantı hissedildiğinde bu sallantıya dair veriler, Google Cloud üzerinden hızlı bir şekilde gönderiliyor. İlgili sallantı verileri, yalnızca prize takılı ve sabit olan Android telefonlardan elde ediliyor.

Birçok Android telefon tarafından gönderilen verilerin işlenmesinin ardından Google, sallantının tahmini şiddetini ve büyüklüğünü belirleyerek depremin muhtemel etki alanını da hesaplıyor. Bu etki alanında bulunan tüm Android kullanıcıları, depremin merkez üssüne bağlı olacak şekilde 60 saniye içinde bildirim alıyorlar. Elbette merkez üssü kullanıcıya ne kadar uzak olursa, bildirim alması da o kadar ihtimal dahilinde oluyor.

Deprem anında depremin şiddeti ve büyüklüğünün arttığı hissedildiğinde de bilgiler güncelleniyor, bildirimler de değişebiliyor. Örneğin sarsıntı giderek artmaya devam ederse Google, anlık olarak depremin etki alanını da büyüterek daha geniş bir alandaki kullanıcılara bildirim göndermeye başlıyor. Elbette tüm bu süreç, yalnızca birkaç saniye içinde gerçekleşiyor.

AFAD ile iş birliği yapılıyor:

Deprem uyarı sisteminin detaylarıyla birlikte Google Türkiye İletişim Müdürü Sırma Süren, AFAD ile yapılan iş birliğiyle kullanıcılara gönderilen deprem bildiriminin, kullanıcıları AFAD’ın internet sitesine yönlendireceğini açıkladı. Bu site üzerinden kullanıcılar, deprem hakkında detaylı bilgi alabilecekler ve acil toplanma merkezlerini de görebilecekler.

Android Deprem Uyarıları Sistemi’nden faydalanmak için ne gerekiyor?

Google’ın tamamen ücretsiz ve cihaza yerleşik olan Android Deprem Uyarıları Sistemi’nden faydalanmak içinse telefonunuzun Android sürümünü 6.0 ve üzeri olması, konum hizmetinin açık olması ve Deprem uyarıları sisteminin aktif olması gerekiyor.

Sistemi telefonunuzda aktifleştirmek için Ayarlar > Konum servisleri > Deprem uyarıları yolunu izleyebilirsiniz. Ayrıca deprem anında nasıl bir uyarıyla karşılaşacağınızı görmek için, aynı sayfada ‘Tanıtımı göster’ seçeneğine basabilirsiniz.

Ayrıca sistem, Google Play Hizmetleri üzerine kurulu bir sistem olduğundan ne yazık ki sadece Google ile uyumlu cihazlarda çalışıyor. Dolayısıyla Huawei gibi Google desteğinin olmadığı cihazlarda bu sistemden faydalanamıyorsunuz.