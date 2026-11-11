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Türkiye'deki En Uzun Menzilli Elektrikli Otomobiller ve Fiyatları | Kasım 2026 Güncel

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Elektrikli bir otomobil için en önemli şey kesinlikle menzil konusu. Özellikle uzun yolculuklarda sürekli şarj istasyonu aramak yerine tek şarjla mümkün olduğunca fazla kilometre yapabilen otomobiller daha çok tercih ediliyor.

Türkiye'deki En Uzun Menzilli Elektrikli Otomobiller ve Fiyatları | Kasım 2026 Güncel
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Günümüzde elektrikli otomobiller, menzil konusunda benzinli ve dizel rakipleriyle aşık atacak seviyelere ulaşmış durumdayken sizce hangi otomobil en uzun menzile sahip?

Bu içerikte Kasım 2026 itibarıyla pazardaki en uzun menzilli elektrikli otomobilleri açıklıyoruz.

İçerikten Görseller

Türkiye'deki En Uzun Menzilli Elektrikli Otomobiller ve Fiyatları | Kasım 2026 Güncel
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC
BMW iX3 50 xDrive
Audi A6 Sportback e-tron Performance
Mercedes-Benz CLA 200+ AMG +8

En uzun menzile sahip elektrikli otomobiller

Otomobil WLTP Menzili
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC 818 km
BMW iX3 50 xDrive 805 km
Audi A6 Sportback e-tron Performance 756 km
Mercedes-Benz CLA 200+ AMG 730 km
DS N°8 ÉTOILE Long Range 710 km
Mercedes-Benz C 400 4MATIC 709 km
BMW iX xDrive60 701km
Volvo ES90 Twin Motor Performance 696 km
Hyundai IONIQ 6 Uzun Menzil 680 km
Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC 642 km
Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil 623 km
Tesla Model Y Premium Long Range 622 km

Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC

Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC

Özellik -
Versiyon EQS 500 4MATIC FL Inspiration
Fiyat 11.845.000 TL
Motor gücü 350 kW / 476 bg
WLTP menzili 818 km
WLTP enerji tüketimi 17,5 kWh/100 km

Listenin zirvesinde Mercedes-Benz'in lüks elektrikli sedan modeli EQS bulunuyor. 500 4MATIC versiyonu, 818 kilometreye ulaşan WLTP menziliyle en uzun menzilli elektrikli otomobillerin başında geliyor.

BMW iX3 50 xDrive

BMW iX3 50 xDrive

Özellik -
Versiyon iX3 50 xDrive M Sport
Fiyat 6.819.500 TL
Sistem gücü 345 kW / 469 bg
Batarya kapasitesi 108,7 kWh
WLTP 805 km
WLTP enerji tüketimi 15,1-18,1 kWh/100 km

BMW'nin yeni nesil elektrikli SUV modeli iX3, 805 kilometreye varan menziliyle listenin ikinci sırasında yerini alıyor. 50 xDrive versiyonunda çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi bulunan bu model, 108,7 kWh batarya kapasitesiyle uzun yolculuklar için iddialı bir alternatif.

Audi A6 Sportback e-tron Performance

Audi A6 Sportback e-tron Performance

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Özellik -
Versiyon A6 Sportback e-tron Performance
Fiyat 9.460.392 TL
Motor gücü 270 kW / 367 bg
Batarya kapasitesi 94,9 kWh
WLTP menzil 756 km
WLTP enerji tüketimi 11,1-17,6 kWh/100 km

Audi'nin elektrikli otomobil ailesinden A6 Sportback e-tron Performance, 756 kilometreye kadar menzil sunuyor. 270 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde de %10'dan %80'e şarj işlemini yaklaşık 21 dakikada tamamlayabiliyor.

Mercedes-Benz CLA 200+ AMG

Mercedes-Benz CLA 200+ AMG

Özellik -
Versiyon CLA 200+ AMG
Fiyat 4.449.000 TL
Motor gücü 160 kW / 218 bg
Batarya kapasitesi 94,9 kWh
WLTP menzil 730 km
WLTP enerji tüketimi 13,5 kWh/100 km

Lüks sedan tasarımını verimlilik odaklı elektrikli motoruyla birleştiren Mercedes-Benz CLA 200+ AMG, 730 kilometrelik WLTP menzili sunuyor. 218 bg güç üreten elektrik motoru ve düşük enerji tüketimi de modelin öne çıkan özellikleri arasında.

DS N°8 ÉTOILE Long Range

DS N°8 ÉTOILE Long Range

Özellik -
Versiyon N°8 ÉTOILE FWD Long Range
Fiyat 4.990.000 TL
Motor gücü 213 bg
Batarya kapasitesi 94,9 kWh
WLTP menzil 710 km
Otoyol menzili 500 km

N°8, 710 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çeken bir diğer model. SUV coupe gövdesine sahip otomobil, 213 bg güç üreten önden çekişli güçlü bir elektrik motoruna sahip.

Mercedes-Benz C 400 4MATIC

Mercedes-Benz C 400 4MATIC

Özellik -
Versiyon C 400 4MATIC AMG
Fiyat 6.360.000 TL
Motor gücü 360 kW / 489 bg
Batarya kapasitesi 94,9 kWh
WLTP menzil 709 km
WLTP enerji tüketimi 15,5 kWh/100 km

Mercedes-Benz'in elektrikli C-Serisi, sedan otomobil kullanışlılığını yüksek performansla buluşturuyor. C 400 4MATIC AMG versiyonu 709 kilometrelik menzil sunarken çift motorlu yapısıyla dört tekerlekten çekiş sağlıyor.

BMW iX xDrive60

BMW iX xDrive60

Özellik -
Versiyon iX xDrive60 M Sport
Fiyat 10.893.300 TL
Motor gücü 400 kW / 544 bg
WLTP menzil 701 km
WLTP enerji tüketimi 17,9-21,9 kWh/100 km

BMW'nin büyük elektrikli SUV modeli iX, xDrive60 versiyonuyla 701 kilometreye kadar WLTP menzili sunuyor. 544 bg güç üreten çift elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip modelin geniş iç mekanı ve yüksek performansı da öne çıkan özellikleri arasında.

Volvo ES90 Twin Motor Performance

Volvo ES90 Twin Motor Performance

Özellik -
Versiyon ES90 Twin Motor Performance Ultra
Fiyat 7.027.440 TL
Motor gücü 500 kW / 680 bg
Batarya kapasitesi 106 kWh
WLTP menzil 696 km
WLTP enerji tüketimi 16,8 kWh/100 km

Volvo ES90 Twin Motor Performance versiyonu 680 bg güç ve dört tekerlekten çekiş sistemi sunarken 696 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor.

Hyundai IONIQ 6 Uzun Menzil

Hyundai IONIQ 6 Uzun Menzil

Özellik -
Versiyon IONIQ 6 160 kW Progressive Uzun Menzil
Fiyat 3.795.000 TL
Motor gücü 160 kW / 218 bg
Batarya kapasitesi 84 kWh
WLTP menzil 680 km

Hyundai IONIQ 6, aerodinamik tasarımı sayesinde uzun menzil sunabilen elektrikli sedan modellerdeb. 84 kWh bataryalı uzun menzil versiyonu, arkadan itişli yapısıyla 680 kilometreye kadar menzile ulaşıyor.

Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC

Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC

Özellik -
Versiyon GLC 400 4MATIC AMG
Fiyat 7.053.000 TL
Motor gücü 360 kW / 489 bg
Batarya kapasitesi 94 kWh
WLTP menzil 642 km
WLTP enerji tüketimi 16,7 kWh/100 km

Mercedes-Benz GLC'nin tamamen elektrikli 400 4MATIC versiyonu, SUV gövdesinden vazgeçmeden uzun menzil isteyenler için iyi bir alternatif. Model, 489 bg gücünde çift motorlu sistem ve dört tekerlekten çekiş sağlıyor.

Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil

Togg T10F

Özellik -
Versiyon T10F V1 RWD Uzun Menzil
Fiyat 2.195.600 TL
Motor gücü 160 kW / 218 PS
Batarya kapasitesi 89,6 kWh
WLTP menzil 623 km
WLTP enerji tüketimi 17,0 kWh/100 km

Togg'un fastback gövde yapısına sahip elektrikli otomobili T10F, uzun menzil versiyonuyla 623 kilometreye kadar menzil sunuyor. 89,6 kWh kapasiteli bataryası ve 218 bg güç üreten elektrik motoruyla gelen model, fiyat ve menzil dengesine önem verenler için iyi bir seçenek.

Tesla Model Y Premium Long Range

Tesla Model Y

Özellik -
Versiyon Model Y Premium Long Range Dört Çeker
Fiyat 4.620.000 TL
WLTP menzil 622 km
WLTP enerji tüketimi 15,1 kWh/100 km

Tesla Model Y, elektrikli SUV pazarının öne çıkan modellerinden biri. Premium Long Range dört tekerlekten çekişli versiyonu, 622 kilometreye kadar menzil sunuyor.

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