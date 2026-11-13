EA SPORTS FC 27 İndirime Girdi (Şimdiye Kadarki En Düşük Fiyat)

Futbol severlerin her yıl yolunu gözlediği serinin en son oyunu EA SPORTS FC 27, ilk kez bu denli indirime girmiş durumda.

EA'in sevilen futbol oyunu serisinin en son oyunu EA SPORTS FC 27, bugün PlayStation Store'da indirime girmiş durumda ve bu indirim, oyunun şu ana kadarki en düşük fiyatına inmesine yol açtı.

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EA bildiğiniz üzere her yıl Eylül ayında yeni bir futbol oyunu piyasaya sürüyor ve özellikle Ocak ayından itibaren serinin son oyununu uygun fiyatlara almak mümkün oluyor. Bugün de o indirimlerden biriyle karşı karşıyayız ve daha Ocak ayı gelmeden oyun tam %50 indirim yedi.

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EA SPORTS FC 27 %50 indirimde

Normalde 3.999 TL olan EA SPORTS FC 27 fiyatı, %50 indirimle birlikte 1 Aralık tarihine kadar 1.999,50 TL'ye satın alınabiliyor.

Bu indirim aynı zamanda oyunun şu ana dek yediği en büyük indirim anlamına geliyor. Şimdilik bu indirim PlayStation tarafına özel gibi görünüyor ama yakında diğer platformlarda da indirime girdiğini görmemiz mümkün.