Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Kasım ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün resmî olarak açıklandı.
Kasım ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH.
İçerikten Görseller
PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
|PS5
|3.449 TL
|Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
|PS4, PS5
|2.099 TL
|Atomfall
|PS4, PS5
|2.099 TL
|Dragon Quest III HD-2D Remake
|PS5
|2.499 TL
|Trepang2
|PS5
|1.199 TL
|MotoGP 26
|PS5
|2.999 TL
|Hell Let Loose
|PS5
|1.949 TL
|Cricket 26 – The Official Game of the Ashes
|PS4, PS5
|2.579 TL
Listede yer alan oyunların tamamı, 17 Kasım tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.