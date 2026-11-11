Sony'nin Kasım ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Kasım ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün resmî olarak açıklandı.

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Kasım ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH.

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PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH PS5 3.449 TL Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii PS4, PS5 2.099 TL Atomfall PS4, PS5 2.099 TL Dragon Quest III HD-2D Remake PS5 2.499 TL Trepang2 PS5 1.199 TL MotoGP 26 PS5 2.999 TL Hell Let Loose PS5 1.949 TL Cricket 26 – The Official Game of the Ashes PS4, PS5 2.579 TL

Listede yer alan oyunların tamamı, 17 Kasım tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.

PlayStation Plus aboneliklerinin detayları için: