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18 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor [Kasım 2026]

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Sony'nin Kasım ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

18 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor [Kasım 2026]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Kasım ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün resmî olarak açıklandı.

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Kasım ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH.

İçerikten Görseller

18 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor [Kasım 2026]
gorsel_20261111_092908

PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

gorsel_20261111_092908

Oyun Platform Normal Fiyatı
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH PS5 3.449 TL
Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii PS4, PS5 2.099 TL
Atomfall PS4, PS5 2.099 TL
Dragon Quest III HD-2D Remake PS5 2.499 TL
Trepang2 PS5 1.199 TL
MotoGP 26 PS5 2.999 TL
Hell Let Loose PS5 1.949 TL
Cricket 26 – The Official Game of the Ashes PS4, PS5 2.579 TL

Listede yer alan oyunların tamamı, 17 Kasım tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.

PlayStation Plus aboneliklerinin detayları için:

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