Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 20 Pro, Apple'ın iPhone X'ten Bu Yana Gerçekleştirdiği En Büyük Tasarım Değişikliği Olacak

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Gelecek yıl çıkması beklenen iPhone 20 Pro serisi, dört taraftan kavisli ekranı, katı hâl tuşları ve A21 Pro çipiyle yeni bir dönemi başlatacak.

iPhone 20 Pro, Apple'ın iPhone X'ten Bu Yana Gerçekleştirdiği En Büyük Tasarım Değişikliği Olacak
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

MacRumors tarafından derlenen kapsamlı bir rapora göre Apple, iPhone’un 20. yılına özel olarak hazırladığı ve Eylül 2027’de tanıtılması beklenen iPhone 20 Pro ile Pro Max modellerinde tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Sızıntılar, bu özel serinin on yıl önceki iPhone X lansmanından bu yana görülen en büyük görsel sıçramayı sunacağına işaret ediyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yeni modellerin en dikkat çekici yeniliği, ön camın dört kenardan da kavisli bir yapıya kavuşacak olması. Bu tasarım dili, metal çerçeveyi gizleyerek veya minimuma indirerek telefon elde tutulduğunda neredeyse tamamen çerçevesiz bir görünüm sunmayı amaçlıyor. Ekran boyutlarının standart Pro modelinde yaklaşık 6,41 inç, Pro Max modelinde ise 6,96 inç seviyesinde olması ve büyük modelin 7 inçe yakın bir ekran deneyimi olarak pazarlanması bekleniyor.

İçerikten Görseller

iPhone 20 Pro, Apple'ın iPhone X'ten Bu Yana Gerçekleştirdiği En Büyük Tasarım Değişikliği Olacak
2

Fiziksel tuşların yerini katı hâl teknolojisi alıyor

2

Cihazla etkileşim biçiminde de köklü bir değişikliğe gidiliyor. Güç, Ses, Eylem ve Kamera Denetimi tuşlarının mekanik hareketli parçalar yerine basınç sensörleri ve dokunsal (haptik) motorlar kullanan katı hâl yapısına geçeceği konuşuluyor. Tuşlar mevcut konumlarını korusa da fiziksel bir tıklama hissi vermeyecek. Daha önce iPhone 7'nin ana ekran tuşunda ve MacBook izleme dörtgenlerinde uygulanan bu yöntemin, suya dayanıklılığı artırması ve kasaya daha bütünlüklü bir his kazandırması hedefleniyor.

Apple, ekranda hiçbir delik veya çentik bırakmamak adına ekran altı Face ID ve ekran altı ön kamera teknolojilerini test etmeyi sürdürüyor ancak bu teknolojilerin 2027 yılına kadar seri üretime hazır olup olmayacağı henüz kesinleşmiş değil. Ön kamera performansının beklentileri karşılamaması durumunda daha küçük bir kamera deliği veya Dinamik Ada benzeri bir kesik kullanımda kalabilir. Öte yandan Samsung iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil OLED paneller üzerinde çalışılsa da bazı gelişmiş üretim tekniklerinin 2027 sonrasına kalabileceği belirtiliyor.

Donanım cephesinde ise Pro modellerinin, cihaz içi yapay zekâ performansını ve bellek bant genişliğini artırmak için dikey istiflenmiş DRAM belleğe sahip ikinci nesil 2nm A21 Pro çipten güç alması bekleniyor. Kamera tarafında dinamik aralık sunabilen LOFIC teknolojili özel bir yığılmış görüntü sensörü geliştiriliyor. Ayrıca batarya boyutunu büyütmeden daha yüksek enerji yoğunluğu sunan silikon-anot piller ve yapay zekâ bağlantısını güçlendirecek üçüncü nesil Apple üretimi hücresel modem de masadaki diğer yenilikler arasında yer alıyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!

HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!

Motorola’nın Yeni Amiral Gemisi Signature 27 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Motorola’nın Yeni Amiral Gemisi Signature 27 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei’nin Yeni Alt Markası Osta’nın İlk Telefonları Sızdırıldı

Huawei’nin Yeni Alt Markası Osta’nın İlk Telefonları Sızdırıldı

vivo X500 Pro Max, Özel Avantajlarla Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatı!

vivo X500 Pro Max, Özel Avantajlarla Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatı!

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Motorola Razr Flex 2027 Tasarımıyla Ortaya Çıktı: iPhone Duo ve Galaxy Z Fold8’e Rakip Olacak!

Motorola Razr Flex 2027 Tasarımıyla Ortaya Çıktı: iPhone Duo ve Galaxy Z Fold8’e Rakip Olacak!

Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!

Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Mercedes-Benz Kasım 2026 Fiyat Listesi: Hangi Model Ne Kadar Oldu?

Mercedes-Benz Kasım 2026 Fiyat Listesi: Hangi Model Ne Kadar Oldu?

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

Audi A8'in Üretimi Sona Erdi, Markanın Yeni Amiral Gemisi de Belli Oldu!

Audi A8'in Üretimi Sona Erdi, Markanın Yeni Amiral Gemisi de Belli Oldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com