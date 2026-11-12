iPhone 20 Pro, Apple'ın iPhone X'ten Bu Yana Gerçekleştirdiği En Büyük Tasarım Değişikliği Olacak

Gelecek yıl çıkması beklenen iPhone 20 Pro serisi, dört taraftan kavisli ekranı, katı hâl tuşları ve A21 Pro çipiyle yeni bir dönemi başlatacak.

MacRumors tarafından derlenen kapsamlı bir rapora göre Apple, iPhone’un 20. yılına özel olarak hazırladığı ve Eylül 2027’de tanıtılması beklenen iPhone 20 Pro ile Pro Max modellerinde tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Sızıntılar, bu özel serinin on yıl önceki iPhone X lansmanından bu yana görülen en büyük görsel sıçramayı sunacağına işaret ediyor.

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Yeni modellerin en dikkat çekici yeniliği, ön camın dört kenardan da kavisli bir yapıya kavuşacak olması. Bu tasarım dili, metal çerçeveyi gizleyerek veya minimuma indirerek telefon elde tutulduğunda neredeyse tamamen çerçevesiz bir görünüm sunmayı amaçlıyor. Ekran boyutlarının standart Pro modelinde yaklaşık 6,41 inç, Pro Max modelinde ise 6,96 inç seviyesinde olması ve büyük modelin 7 inçe yakın bir ekran deneyimi olarak pazarlanması bekleniyor.

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Fiziksel tuşların yerini katı hâl teknolojisi alıyor

Cihazla etkileşim biçiminde de köklü bir değişikliğe gidiliyor. Güç, Ses, Eylem ve Kamera Denetimi tuşlarının mekanik hareketli parçalar yerine basınç sensörleri ve dokunsal (haptik) motorlar kullanan katı hâl yapısına geçeceği konuşuluyor. Tuşlar mevcut konumlarını korusa da fiziksel bir tıklama hissi vermeyecek. Daha önce iPhone 7'nin ana ekran tuşunda ve MacBook izleme dörtgenlerinde uygulanan bu yöntemin, suya dayanıklılığı artırması ve kasaya daha bütünlüklü bir his kazandırması hedefleniyor.

Apple, ekranda hiçbir delik veya çentik bırakmamak adına ekran altı Face ID ve ekran altı ön kamera teknolojilerini test etmeyi sürdürüyor ancak bu teknolojilerin 2027 yılına kadar seri üretime hazır olup olmayacağı henüz kesinleşmiş değil. Ön kamera performansının beklentileri karşılamaması durumunda daha küçük bir kamera deliği veya Dinamik Ada benzeri bir kesik kullanımda kalabilir. Öte yandan Samsung iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil OLED paneller üzerinde çalışılsa da bazı gelişmiş üretim tekniklerinin 2027 sonrasına kalabileceği belirtiliyor.

Donanım cephesinde ise Pro modellerinin, cihaz içi yapay zekâ performansını ve bellek bant genişliğini artırmak için dikey istiflenmiş DRAM belleğe sahip ikinci nesil 2nm A21 Pro çipten güç alması bekleniyor. Kamera tarafında dinamik aralık sunabilen LOFIC teknolojili özel bir yığılmış görüntü sensörü geliştiriliyor. Ayrıca batarya boyutunu büyütmeden daha yüksek enerji yoğunluğu sunan silikon-anot piller ve yapay zekâ bağlantısını güçlendirecek üçüncü nesil Apple üretimi hücresel modem de masadaki diğer yenilikler arasında yer alıyor.