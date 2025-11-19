Google'ın uygun fiyata uçak bileti bulabileceğiniz özelliği tüm dünyada kullanıma sunuldu

Google, yapay zekayla çalışan Flight Deals aracını 200’den fazla ülkede kullanıma sundu. Kullanıcılar artık seyahat planlarını kolayca oluşturup fırsatları keşfedebiliyor.

Google’ın daha önce yalnızca ABD, Kanada ve Hindistan'da test ettiği AI tabanlı Flight Deals özelliği, artık dünya genelinde kullanılabiliyor. Kullanıcılar tıpkı ChatGPT'ye yazar gibi arama kısmına "önümüzdeki ay Avrupa'ya uygun fiyatlı bir uçuş" gibi sıradan bir cümle yazarak, yapay zekanın onlar için fırsatları filtrelemesini sağlayabiliyor.

Yapay zekanın önerileri sadece uçuşlarla sınırlı değil. Yeni eklenen "Canvas" özelliği sayesinde kullanıcılar, seyahat planlarını görsel olarak oluşturabiliyor ve önerilen otel, restoran ya da gezi noktalarını doğrudan planlarına ekleyebiliyor.

Denemek için buraya tıklayın.

Google, gelecekte bu sistemi daha da entegre hale getirerek doğrudan uçak bileti ve otel rezervasyonlarının yapılabilmesini amaçlıyor. Bu yenilik, özellikle sık seyahat eden kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunacak gibi görünüyor.