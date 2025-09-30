Tümü Webekno
Google'ın Windows uygulamasındaki tuhaf hata ve daha tuhaf çözümü: "Bi' silip geri yükleyin"

Google, Windows uygulamasında bir hata keşfetti. Kullanıcıların güncellemeleri alabilmesi için uygulamayı silip yeniden yüklemesi gerekiyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, kısa süre önce Windows için sunduğu yeni uygulamada önemli bir hata tespit etti. Bu hata, uygulamanın gelecekteki güncellemeleri düzgün şekilde almasını engelliyor. Şirket, bu sorunu çözmek için kullanıcıların manuel müdahalesini şart koşuyor.

Google’ın açıklamasına göre, bu hatanın etkisini gidermek için uygulamanın tamamen kaldırılması ve en güncel sürümün yeniden yüklenmesi gerekiyor. Otomatik güncelleme sistemi bu sorunu tek başına çözemiyor.

Uygulamanın yeniden yüklenmesi oldukça basit bir işlem. Ancak Google, bu işlemi yapmayan kullanıcıların ileride önemli güncellemeleri kaçırabileceğini belirtiyor. Bu da uygulamanın işlevselliğini ciddi şekilde etkileyebilir.

Google, bu tür aksaklıkların bir daha yaşanmaması için uygulamanın kurulum ve güncelleme sürecinde ek önlemler alacağını açıkladı. Kullanıcıların güvenliği ve deneyimi için proaktif adımlar atılmaya devam edilecek.

