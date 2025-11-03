Tümü Webekno
Google, Tamamen Yapay Zeka ile Oluşturulan İlk Reklam Filmini Yayınladı [Video]

Google, ilk AI destekli reklamını yayınladı. Reklamda bir oyuncak hindi, yapay zekâyla Şükran Günü’nden kaçış planlıyor. Reklam tamamen AI ile üretildi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, tamamen yapay zekâ ile hazırladığı ilk TV reklamını yayınladı. Kampanyada, “Tom the Turkey” adlı oyuncak bir hindi karakter başrolde. Karakter, Google'ın AI özellikli arama motorunu kullanarak şükran günü kutlamalarından kaçış planları yapıyor.

Reklamın tüm görselleri, metinleri ve anlatımı yapay zekâ araçlarıyla üretildi. Google, böylece hem yeni arama teknolojilerini hem de içerik üretiminde AI’nin gücünü sergilemeyi amaçlıyor.

Reklamda insan karakter kullanılmaması, yapay yüzlerin rahatsız edici etkisinden kaçınmak için tercih edilmiş. Google, “AI ile yapıldı” ifadesini özellikle vurgulamayarak dikkatleri içeriğin yaratıcılığına çekiyor.

Bu kampanya, AI ile yaratıcı içerik üretiminin reklamcılıkta yaygınlaşacağının işareti. Google’ın bu adımı, üretim süreçlerini dönüştürürken, etik ve şeffaflık gibi yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor.

