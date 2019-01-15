  • Görevimiz Tehlike Serisi, 2021 ve 2022'de Dönüyor

Görevimiz Tehlike Serisi, 2021 ve 2022'de İki Yeni Filmle Dönüyor

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2021 ve 2022 yılında iki yeni filmle vizyonda olacak olan filmde, Cristopher Mcquarrie yönetmen koltuğuna geri dönüyor.

1996 yılında vizyona girdiğinden beri 6 farklı filmle karşımıza çıkan ve hemen hemen bütün yapımlarıyla gişede büyük başarı elde eden serinin yeni filmleri ardı ardına çıkacak.

Mission: Impossible - Rogue Nation ve Fallout filmlerinin yönetmenliğini yapan Cristopher McQuarrie, 2021 ve 2022 yılında çıkacak olan filmlerin de yazarlık ve yönetmenliğini üstlenecek.

Tom Cruise, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweet ile filmlerin 2021 ve 2022'nin yaz aylarında vizyona gireceğini doğrulamış oldu. 

Filmin prodüksiyon aşamasına ne zaman geleceği şimdilik belirsiz olsa da gelen haberler McQuarrie'in 2019 yılında çekimlere başlayacağını söylüyor. Mission Impossible: Fallout ile dünya çapında 791 milyon dolarlık hasılat elde eden serinin bu başarıyı tekrarlaması hedeflenecek.
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Kaynak : https://www.ign.com/articles/2019/01/15/two-mission-impossible-sequels-to-film-back-to-back-christopher-mcquarrie-returns-to-direct
Etiketler: görevimiz tehlike, mission impossible
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