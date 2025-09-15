OpenAI, Codex'i GPT-5'in Yeni Sürümüyle Güncelledi: Peki Yenilikler Neler?

OpenAI, dinamik düşünme süresiyle zorlu kodlama görevlerinde rakiplerini geride bırakan GPT-5-Codex’i tanıttı.

OpenAI, yapay zekâ destekli kodlama aracı Codex’i yeni nesil modeli GPT-5-Codex ile güncelledi. Bu model, önceki sürümlere kıyasla çok daha esnek bir “düşünme süresi”ne sahip.

Bir kodlama görevi üzerinde birkaç saniyeden yedi saate kadar çalışabilen GPT-5-Codex, bu sayede özellikle zorlu görevlerde ciddi performans artışı gösteriyor. OpenAI, modelin şu anda ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu ve Enterprise kullanıcılarına sunulduğunu, yakın zamanda ise API üzerinden de erişilebilir olacağını belirtiyor.

Dinamik zekâ ile daha akıllı kodlama

Güncellemenin amacı, Codex’i Claude Code, Cursor ve GitHub Copilot gibi güçlü rakipler karşısında öne çıkarmak. Son dönemde yapay zekâ destekli kodlama araçlarına olan talep hızla artarken, Cursor’un yıllık gelirde 500 milyon doları aşması ve Windsurf’ün Google ile Cognition arasında bölünmesi, rekabetin ne kadar yoğunlaştığını gösteriyor.

GPT-5-Codex yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda daha akıllı. SWE-bench Verified gibi ölçüm testlerinde GPT-5’i geride bırakan model, büyük kod havuzlarında yeniden düzenleme (refactoring) görevlerinde de üstün performans sergiliyor.

OpenAI Codex ürün lideri Alexander Embiricos, başarının sırrını modelin dinamik düşünme yeteneğine bağlıyor. GPT-5-Codex, bir görevin karmaşıklığını anlık olarak değerlendirebiliyor ve gerektiğinde çalışma süresini uzatabiliyor. Yani bir problem üzerinde beş dakika sonra ekstra bir saat harcaması gerektiğine kendisi karar verebiliyor. Hatta bazı görevlerde yedi saate kadar odaklanabildiği ifade ediliyor.

