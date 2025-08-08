OpenAI'ın dün akşam itibarıyla kullanıma sunduğu yeni GPT-5 modelinin kullanım limitleri ortaya çıktı. İşte ücretsiz, Plus ve Pro plan kullanıcılarının sohbet limitleri!

OpenAI, geçtiğimiz gün yeni yapay zekâ modeli GPT-5’i tanıttı. Bu yeni model, özellikle akıl yürütme ve kod yazma konularında önceki sürümlere göre daha iyi. Ayrıca verilen komutun türüne göre düşünme hızını ayarlayabiliyor. Peki GPT-5 kullanım limitleri ne kadar?

GPT-5, ChatGPT’nin diğer sürümlerindeki tüm araçlara (web araması, veri analizi, görsel yorumlama, dosya analizi, tuval, görsel oluşturma, bellek vb.) sahip. En güzel tarafı ise ChatGPT hesabı olan herkes, yani ücretsiz kullanıcılar da GPT-5’i kullanabiliyor... Tabii bazı sınırlamalarla.

GPT-5 kullanım limitleri

Ücretsiz hesaplar : 5 saatte en fazla 10 mesaj. Bunun üstüne çıktığınızda GPT-5 mini devreye giriyor. “GPT-5 Thinking” modu ise günde sadece 1 mesaj.

: 5 saatte en fazla 10 mesaj. Bunun üstüne çıktığınızda GPT-5 mini devreye giriyor. “GPT-5 Thinking” modu ise günde sadece 1 mesaj. Plus hesaplar : 3 saatte 80 mesaj, haftada 200 “GPT-5 Thinking” mesajı.

: 3 saatte 80 mesaj, haftada 200 “GPT-5 Thinking” mesajı. Pro ve Team: Sınırsız kullanım.

Yeni model yavaş yavaş tüm kullanıcılara sunuluyor ve böylelikle eski sohbetleriniz otomatik olarak GPT-5’e taşınacak. Ücretsiz ve Plus kullanıcılarında model listesinde sadece GPT-5 ve GPT-5 Thinking kalacak. Pro, Team ve Enterprise kullanıcıları ise eski modellere erişebilecek.