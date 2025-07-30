ChatGPT'nin merakla beklenen GPT-5 modeli için artık son düzlüğe girdik. Peki yeni model hangi özelliklere sahip olacak ve nasıl fark yaratacak?

Yapay zekâ sektörünün tüm ilgisi ve odağı GPT-5'e çevrilmiş durumda. Normal şartlarda yaz aylarında yayımlanması beklenen OpenAI'ın bu yeni büyük modeli hakkında hâlâ resmî detaylara sahip değiliz ama yeni sızıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

En başından bu yana yapay zekâya olan bakış açımızı değiştireceği iddia edilen GPT-5 modeliyle ilgili ortaya çıkan yeni detaylara göre bu yeni model gerçekten de etkileşim kurma şeklimizi kökten değiştirebilecek yeteneklerle donatılmış olacak. Ayrıca yeni söylentiler GPT-5'in Ağustos ayı bitmeden yayımlanacağı yönünde.

Birleşik ve güçlü bir model geliyor

En dikkat çekici sızıntılardan biri, GPT-5'in "birleşik" bir model olacağı yönünde. Bu, mevcut farklı modellerin en iyi özelliklerinin tek bir çatı altında toplanacağı anlamına geliyor. Yani GPT-4o'nun çoklu modalite (görüntü, ses anlama) yetenekleri ile o3 ve o4-mini gibi modellerin gelişmiş akıl yürütme kabiliyetleri GPT-5'te birleşecek.

Bu sayede kullanıcılar, farklı görevler için model değiştirmek zorunda kalmadan, tek bir istemle bir görüntüyü analiz ettirebilecek, bir e-posta taslağı hazırlatabilecek veya karmaşık bir konuda akıl yürütebilecek.

Daha büyük kapasite ve yeni yetenekler

Sızıntılar, GPT-5'in teknik özelliklerine dair de bazı bilgiler içeriyor. Konuşulanlara göre model, 1 milyon token'a kadar giriş (input) ve 100 bin token'a kadar çıkış (output) kapasitesine sahip olacak. Bu, çok daha uzun metinleri ve karmaşık dökümanları işleyebileceği anlamına geliyor.

Ayrıca Microsoft'un Copilot yazılımında "Akıllı Mod" (Smart Mode) adıyla GPT-5'i test ettiğine dair işaretler de mevcut. Bu modun, kullanıcının talebinin "daha derin düşünme" gerektirdiğini anladığında arka planda daha güçlü akıl yürütme modellerini devreye sokabileceği belirtiliyor.

Gelişmiş kodlama ve görev tamamlama

GPT-5'in yazılım geliştirme, çok adımlı iş akışları oluşturma ve kodlama gibi alanlarda da büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Modelin daha az "halüsinasyon" (yanlış bilgi üretme) ve daha iyi anlama kabiliyeti ile daha güvenilir hâle getirilmesi hedefleniyor.

İlk başta belirttiğimiz gibi, henüz OpenAI tarafından resmî bir açıklama yapılmamış olsa da sızdırılan bu detaylar ve son günlerdeki hareketlilik, GPT-5'in lansmanının an meselesi olduğunun göstergesi. Resmî tanıtım gerçekleştiğinde tüm detaylarıyla sizlere aktarıyor olacağız.