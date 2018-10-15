Grafik kartınızın sahte olabileceğini hiç düşündünüz mü? Sahte grafik kartları kartondan yapılma ya da Ndvia, AMB gibi sahte isimli olmuyorlar ancak ikinci el oldukları için çok daha düşük performans sergileyebiliyorlar.

Döviz kurunun helyum balonu gibi yükselmesi ile teknolojik ürünlerin fiyatları akıl almaz şekilde yükseldi. Bu yükseliş yalnızca akıllı telefon, bilgisayar gibi ürünleri değil; grafik kartı, işlemci gibi donanım bileşenlerini de etkiledi. Fiyatların artması, tüketicilerin en uygun fiyatlı ürünü aramasına neden oldu. Peki uygun fiyatlı diye aldığınız ürünün aslında sahte olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz?

Donanım bileşenlerinde sahte ürünler malzemesi ya da markası ile sahte olmaz. Kullanılmış, ikinci el ürünler yeniden bandrol basılarak sıfır ürün diye satılır. Sahip olduğunuz grafik kartının sahte mi yoksa orijinal mi olduğunu dışarıdan bakarak anlayamazsınız. Bunu anlamak için bazı özel yazılım araçlarına ihtiyacınız vardır. GPU-Z, yeni aldığı güncelleme ile kullanıcılara bu hizmeti sunmaya başladı.

GPU-Z, grafik kartınız hakkında son derece detaylı bilgileri sizinle paylaşabilir. Ayrıca son güncelleme ile birlikte GPU-Z’ye sahte bileşen tespit etme özelliği eklendi. Böylece yalnızca buraya tıklayıp GPU-Z’yi indirip, kurup, çalıştırarak grafik kartınızın sahte ya da orijinal olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Araç, grafik kartının BIOS’inde herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için kartı denetler, sahte ise [FAKE] şeklinde uyarı verir.

Kur artışını gören dolandırıcılar, yeniden bandrolleme işlemi gerçekleştirerek grafik kartlarını kolaylıkla sıfır bir kart gibi gösterebilir ve size satabilirler. Böyle bir durumla karşılaşmamak için grafik kartını aldığınız yerin güvenilir olduğundan emin olmalısınız. Sahte grafik kartları normal bir grafik kartı gibi çalıştığından sahte olup olmadığını anlamayabilirsiniz. Ancak sahte kartlar ile ödediğiniz ücretten çok daha düşük performans alırsınız.