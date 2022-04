2022 Grammy Ödülü Kazananları Açıklandı! İşte Kazananlar

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Grammy Ödülleri, dün gece gerçekleşen törenle birlikte yeni sahiplerine kavuştu. Bu yılki törene damgasını vuran isimler arasında henüz geçtiğimiz günlerde bateristini kaybeden Foo Fighters da yer aldı.

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinin başında gelen Grammy Ödülleri, salgın nedeniyle iki kez ertelenmesinin ardından 64. ayağıyla geri döndü. Dün gece Las Vegas’taki MGM Grand Garden Arena’da düzenlenen 64. Grammy Ödül Töreni, müzik dünyasının 2021 yılının enlerini resmen belirledi.

Bu yıl Grammy Ödülleri’ne damgasını vuran isim, 11 dalda aday gösterilen ve Yılın Albümü dahil olmak üzere 5 farklı dalda ödül kucaklayan Jon Batiste oldu. Henüz yeni kurulan ve R&B’nin hayal buluşması olan Silk Sonic grubu ise Yılın Kaydı dahil olmak üzere dört ödül aldı. Yılın öne çıkan isimleri arasında yer alan Olivia Rodrigo ve Foo Fighters da üçer Grammy ödülü kazandı. Bu yılın kazananlarının tamamı şu şekildeydi:

2022 Grammy Ödülleri kazananları:

Yılın kaydı:

Silk Sonic – "Leave The Door Open"

Yılın albümü:

Jon Batiste – “We Are”

Yılın şarkısı:

Silk Sonic – "Leave The Door Open"

En iyi yeni sanatçı:

Olivia Rodrigo

En iyi pop solo performansı:

Olivia Rodrigo – “Drivers License”

En iyi pop vokal albümü:

Olivia Rodrigo – “Soul”

En iyi rock performansı:

Foo Fighters – “Making a Fire”

En iyi metal performansı:

Dream Theater – “The Alien”

En iyi rock şarkısı:

Foo Fighters – “Waiting on a War”

En iyi rock albümü:

Foo Fighters – “Medicine At Midnight”

En iyi alternatif müzik albümü:

St. Vincent – “Daddy’s Home”

En iyi R&B performansı:

Jazmine Sullivan – “Pick Up Your Feelings”

En iyi geleneksel R&B performansı:

H.E.R. – “Fight For You”

En iyi R&B şarkısı:

Silk Sonic – “Leave The Door Open”

En iyi progresif R&B albümü:

Lucky Daye – “Table For Two”

En iyi R&B albümü:

Jazmine Sullivan – “Heaux Tales”

En iyi rap performansı:

Baby Keem ft. Kendrick Lamar – “Family Ties”

En iyi melodik rap performansı:

Kanye West ft. The Weeknd & Lil Baby – “Hurricane”

En iyi rap şarkısı:

Kanye West ft. Jay-Z – “Jail”

En iyi rap albümü:

Tyler, The Creator – “Call Me If You Get Lost”

En iyi küresel müzik performansı:

Arooj Aftab – “Mohabbat”

En iyi küresel müzik albümü:

Angelique Kidjo – “Mother Nature”

En iyi klip:

Jon Batiste – “Freedom”