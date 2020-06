Başrolünde İskoç aktör Gerard Butler’ı izleyeceğimiz Greenland filminden ilk fragman geldi. Yönetmen koltuğunda Angel Has Fallen’ın yönetmeni Ric Roman Waugh’un oturduğu yapım, Dünya’yı yok olmanın eşiğine getiren bir kuyruklu yıldızı konu alıyor.

Son olarak 2019 yapımı Angel Has Fallen filminde izlediğimiz başarılı oyuncu Gerard Butler, bir başka felaket filmi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan ilk fragmanı ile büyük bir heyecan yaratan Greenland, Angel Has Fallen’ın yönetmeni Ric Roman Waugh tarafından yönetiliyor.

Film, karısını ve küçük oğlunu Dünya’yı tehdit eden devasa bir kuyruklu yıldızdan korumaya çalışan bir adamın (Jeff / Gerard Butler) hikayesini takip edecek. Güvenli bir sığınak bulmak için zamana karşı yarışacağı uzun bir yolculuğa çıkacak olan aile, çok sayıda şehri yok eden göktaşı yağmurundan kaçmaya çalışacak.

Greenland, Dünya’yı tehdit eden devasa bir kuyruklu yıldızdan kaçmaya çalışan bir ailenin yaşadıklarını konu alacak

Entertainment Weekly'ye konuşan Butler, Greenland’de işlenen aile kavramını çok sevdiğini söyledi. Filmin, başlangıçta basit bir aile draması hissi verdiğini belirten İskoç aktör, “Filmde bir araya gelmek için mücadele eden bir aile var. Oğulları neler olup bittiğinden emin değil ama arka planda daha endişe verici bir şey gelişiyor. Ve sonra üzerinde kontrol sahibi olmadıkları çok daha büyük, destansı, güçlü bir olayla karşılaşıyorlar. Çıkacakları yolculuk, onlara yaşamda gerçekten neyin önemli olduğunu anlama şansı veriyor. Senaryoyu okuduğumda bunun çok güçlü ve ilham verici bir mesaj olduğunu hissettim” dedi.

Film, herhangi bir erteleme olmadığı takdirde 14 Ağustos’ta vizyona girecek

Angel Has Fallen filminde birlikte çalışan Butler ile yönetmen Waugh’u tekrardan bir araya getiren Greenland; Buried (2010) ve The Sea of Trees (2015) gibi beğeni toplayan filmlerden tanıdığımız Chris Sparling tarafından kaleme alındı. Filmde Butler’ın yanı sıra Morena Baccarin, Scott Glenn, David Denman, Brandon Quinn ve Hayes Mercure gibi isimleri de izleyeceğiz.

İzleyicilere soluksuz bir aksiyon ve macera yaşatmayı vadeden Greenland, koronavirüs salgını nedeniyle herhangi bir erteleme olmadığı takdirde 14 Ağustos’ta vizyona girecek. Dilerseniz, lafı daha fazla uzatmadan sizleri Greenland fragmanı ile başbaşa bırakalım. İyi seyirler.

Greenland fragmanı