Christopher Nolan’ın Filmi Tenet, Bir Kez Daha Ertelendi

Zamanı çok farklı şekilde ele almasıyla son derece ilginç bir film olacak Tenet, kısa zaman aralıkları arasında 2 erteleme kararı aldı. Filmin son vizyon tarihi 12 Ağustos 2020 olarak güncellendi.

Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet, koronavirüs pandemisi sonrasında izleyicileri sinema salonuna yeniden davet edecek bir film olarak görülüyordu. Normalde 17 Temmuz’da vizyona girmesi planlanan film, şimdi bir kez daha ertelendi. Hollywood Reporter’ın haberine göre kült film olma potansiyeline sahip yeni Nolan filminin vizyon tarihi ağustos ayının ortalarına doğru geriledi.

Warner Bros., geçtiğimiz günlerde filmin vizyon tarihini 31 Temmuz’a ertelemişti. Pandemi sebebiyle ertelenen film, bu duyurunun ardından bir kez daha ertelendi. Yeni ertelemeyle birlikte filmin vizyon tarihi 12 Ağustos 2020 oldu. ABD’de virüsün hala kontrol edilemediğini göz önüne alırsak Tenet’i Ağustos ayında da izleyemeyebiliriz.

Tenet fragmanı:

Tenet’in hikayesi ne?

Christopher Nolan’ın Interstaller, Inception gibi filmlerinde kullandığı “zaman manipülasyonu” bu filmde de bambaşka bir şekilde ele alınıyor. Tenet’te zaman geriye akmıyor, bunun yerine “tersine çevirme” yapılıyor. Bunu daha net bir şekilde açıklamak gerekirse ateş ettiğinizde mermi silahtan çıkmıyor, silaha geri dönüyor.

Anlamanın kolay olmayacağını düşündüğümüz filmi izlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz, ancak pandemi süreci düşünüldüğünde Tenet’in daha fazla ertelendiğini görebiliriz.

Tenet dışında önümüzdeki ay çıkması beklenen bir diğer film olan Mulan, hala bir erteleme kararı almadı. Disney’in filmi olan Mulan, eğer bir erteleme almazsa 24 Temmuz 2020’de seyirciyle buluşacak. Elbette, çok yakında bu film için de bir erteleme açıklaması görebiliriz.