roupe PSA, 2021 "Yılın Uluslararası Vanı" Ödülünü Aldı

Groupe PSA, ticari sınıfında üretmiş oldukları Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-e ve Vauxhall Vivaro-e elektrikli modelleriyle 2021 "Yılın Uluslararası Vanı" ödülünü almaya layık gösterildi.

Peugeot, Opel ve Citroen’in sahibi Groupe PSA, elektrikli araç konusunda otomobil sektörüne öncülük ediyor. PSA, tüm binek ve hafif ticari modellerini 2025 yılına kadar elektrikli hale getireceklerini açıklamışlardı. Şirket, elektriğe geçiş stratejisiyle birlikte bu yıl Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-e ve Vauxhall Vivaro-e modellerini 2020 yılının ortasında piyasaya çıkardı.

Groupe PSA, bu modellerle birlikte ticari anlamda her türlü ihtiyacın giderilmesine yönelik geliştirmeler yapıldığını dile getiriyor. Hem uzun menzil sürelerine hem de geniş taşıma kapasitelerine sahip olan Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-e ve Vauxhall Vivaro-e, 2021 "Yılın Uluslararası Vanı" ödülüne layık gösterildi.

IVOTY Başkanı: "Bu 4 model, 300 kilometreyi aşkın menzile sahip ilk elektrikli vanlar"

Yapılan açıklamalara göre 24 Avrupa ülkesinden ve Rusya’dan katılım gösteren 24 jüri, Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-e ve Vauxhall Vivaro-e modellerine 2021 "Yılın Uluslararası Vanı" (IVOTY) ödülünü vermeye layık gördü. IVOTY Başkanı Jarlath Sweeney, bu dört modelin 300 kilometreyi aşkın menzile sahip ilk elektrikli vanlar olduğunu dile getirdi.

Groupe PSA, geçtiğimiz sene Peugeot Partner, Citroen Berlingo Van, Opel Combo ve Vauxhall Combo modelleriyle birlikte yine aynı ödülü almaya hak kazanmıştı. 2 yıl içerisinde üst üste kazanılan bu ödül, Groupe PSA'nın elektriğe geçiş stratejisinde göstermiş olduğu başarıyı ve tutarlılığı kanıtlayacak cinsten.

Groupe PSA’nın Hafif Ticari Araçlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot, ödülün takdim edilmesinin ardından; “2021 Yılın Uluslararası Vanı” ödülünü almaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyor ve araçlarımızı seçtikleri için jüri üyelerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu ödül, kompakt vanımızın başarısını ve hafif ticari araç serimiz için tasarladığımız ve müşterilerimizin hiçbir konuda taviz vermediği elektriğe geçiş stratejisinin geçerliliğini teyit ediyor.” ifadelerini kullandı.