Citroën e-Jumpy, "2021 Yılının Uluslararası Vanı" Seçildi

Dev Fransız otomobil üreticisi Citroën, geçtiğimiz sene Jumpy model ticari araçlarının elektrikli versiyonu e-Jumpy'i satışa sunmuştu. Araç, sahip olduğu donanımlarla birlikte Hafif Ticari Araç kategorisinde "2021 Yılının Uluslararası Vanı" seçildi.

2019 yılının Mayıs ayında piyasaya sunulan Citroen e-Jumpy, sahip olduğu yüksek elektrik menzili sayesinde ticari araç sınıfında son derece beğeni ve ilgi gören bir model oldu. Yeni e-Jumpy, elektrikli motorları sayesinde teknolojiye ayak uyduran bir model olmanın yanı sıra, son derece geniş taşıma kapasitesine ve ideal boyutlara sahip olan bir araç olarak karşımıza çıktı.

Citroen tarafından yapılan açıklamaya göre e-Jumpy, donanımından tasarımına kadar kendi segmentinin öncüsü olması için tasarlanmış. Araç, geçtiğimiz günlerde Hafif Ticari Araçlar (HTA) kategorisinde “2021 Yılının Uluslararası Vanı” ödülünü almaya hak kazandı.

Citroën, ticari araç konusundaki başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürüyor

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi e-Jumpy, sadece elektirikli olmasıyla değil, aynı zamanda taşıma kapasitesi ve araç boyutu konusunda da öne çıkıyor. 330 km’ye kadar sürüş menziline sahip aracın taşıma kapasitesi tam 1275 kilogram. e-Jumpy'nin tavan yüksekliği ise 1,90 metre ve bu sayede her türlü otoparka girebildiği için ticari sürücülerin beklentilerini her yönden karşılayabiliyor.

Citroen, ticari sınıf için üretmiş oldukları modellerle markanın başarısını kanıtlamaya devam ediyor. Berlingo model araçları, geçtiğimiz sene “2020 Yılının Uluslararası Vanı” ödülünü almaya hak kazanmıştı. Citroen, e-Jumpy ile birlikte bu başarısını yineledi ve araç Hafif Ticari Araçlar kategorisinde yine aynı ödüle layık görüldü.

Citroen CEO’su Vincent Cobée, ödülü aldıktan sonra şu sözleri dile getirdi: “e-Jumpy'ye verilen “2021 Yılının Uluslararası Vanı” ödülü bizleri çok gururlandırdı. Yeni ë-Jumpy, Citroën’in ticari müşterilerinin beklentilerini karşılayan özel çözümler tasarlama stratejisine sadık bir ürün. Amacımız, ürün ve hizmetlerimizde yenilikçi olmak, onların hayatını kolaylaştırmak ve onlara rahatlık sağlamak. Uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından verilen bu ödül, bu model için belirlemiş olduğumuz ticari hedeflere ulaşmamıza yardımcı olacak.”