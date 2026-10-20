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GTA 6 Haritasının Kaç Yıldır Hazırlandığı Açıklandı: İşte Geliştirme Sürecine Dair Yeni Detaylar!

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Rockstar Games'in GTA 6 haritası için 11 yıldır çalıştığı ve dar yolların şehir tasarımını tamamen değiştirdiği ortaya çıktı.

GTA 6 Haritasının Kaç Yıldır Hazırlandığı Açıklandı: İşte Geliştirme Sürecine Dair Yeni Detaylar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımı olan GTA 6'nın geliştirilme süreci, tahmin edilenden çok daha eskiye dayanıyor. Rockstar Games'in devasa ve yaşayan bir açık dünya inşa etme hedefi, geliştirici ekibin yıllar süren titiz bir ön hazırlık yapmasını gerektirmiş.

Bloomberg yazarı Jason Schreier’ın Rockstar North ziyaretinden aktardığı yeni ayrıntılar, stüdyonun harita üzerindeki çalışmalarının 2015 yılına, hatta daha da öncesine kadar uzandığını gözler önüne seriyor.

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GTA 6 Haritasının Kaç Yıldır Hazırlandığı Açıklandı: İşte Geliştirme Sürecine Dair Yeni Detaylar!
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Harita mesaisi 2015'ten beri devam ediyormuş

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GTA 6'nın tam ölçekli yapım sürecinin 2018 civarında başladığı bilinse de oyunun ön hazırlık aşaması çok daha erken tarihlere uzanıyor. Schreier'ın aktardığına göre stüdyodaki küçük bir sanatçı grubu en az 11 yıldır GTA 6'nın haritasını planlamak için çalışıyor.

Ekip, daha 2015 yılında Miami'ye saha araştırmaları düzenleyerek GTA 5'in iki katı büyüklüğünde, çok daha yoğun ve etkileşimli bir dünya tasarlamaya başladı. Her ne kadar stüdyo daha sonra tüm ağırlığını Red Dead Redemption 2'ye kaydırmış olsa da bu çekirdek sanatçı kadrosu GTA 6'nın haritasını şekillendirmeyi kesintisiz sürdürdü.

"Yollar GTA 5'e kıyasla daha dar"

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Rockstar North Eş Başkanı ve Sanat Yönetmeni Aaron Garbut, GTA 6'daki yolların GTA 5'e kıyasla belirgin şekilde daraltıldığını doğruladı. Geniş pistleri andıran yarış oyunu havasından uzaklaşıp gerçekçi bir şehir dokusu yakalamayı amaçlayan bu tercih, tasarımda zincirleme bir reaksiyon yarattı.

Dar yollar ve sıkışık trafik kurgusu, boşlukları doldurmak adına çevreye çok daha fazla bina ve detay eklenmesi zorunluluğunu doğurdu. Garbut'ın "Bütün bu kararlar daha sonra dönüp sizi zorluyor" sözleriyle özetlediği bu kelebek etkisi, harita tasarımının neden 11 yılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılan devasa bir projeye dönüştüğünü açıklıyor.

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