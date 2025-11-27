Rockstar Games'teki Kıyımın Nedeni Belli Oldu: GTA 6, Sendika Korkusu Nedeniyle mi Ertelendi?

Rockstar Games'in geçtiğimiz haftalarda 34 çalışanını aniden işten çıkarması gündeme bomba gibi düşmüştü. Ortaya çıkan yeni raporlar ve sızdırılan Discord mesajları, bu kovulmaların arkasında yatan "sendikalaşma" korkusunu ve şirket içi bir "köstebeğin" varlığını gözler önüne serdi.

Video oyun dünyasının dev ismi Rockstar Games, son dönemlerde şirket içi tartışmalarla gündemde. Özellikle GTA 6'nın geliştirilme sürecinde yaşanan yoğunluk ve aşırı mesai tartışmaları sürerken, şirketin geçtiğimiz ay 34 çalışanının işine son vermesi hem büyük tepki çekti hem de GTA 6'nın ertelenmesine neden oldu. İlk etapta bu işten çıkarmaların "bilgi sızdırma" nedeniyle yapıldığı iddia edilmişti.

Ancak "People Make Games" tarafından yayımlanan yeni bir rapor ve sızdırılan Discord yazışmaları, olayın rengini tamamen değiştirdi. Görünen o ki Rockstar yönetimi, çalışanların kendi aralarında kurduğu özel bir Discord sunucusuna erişim sağladı ve buradaki konuşmalar, toplu işten çıkarmanın asıl gerekçesi oldu. Üstelik bu süreçte şirket içinden birinin "ispiyonculuk" yaptığı iddia ediliyor.

Slack'te yapılan temizlik ve gece yarısı gelen e-postalar ortalığı karıştırdı

Sızdırılan bilgilere göre olaylar, Rockstar yönetiminin şirket içi iletişim platformu Slack üzerinde yaptığı bir "temizlik" ile başladı. Yönetim, "dikkat dağınıklığı yarattığı" gerekçesiyle çalışanların sosyalleştiği ve iş dışı konuları konuştuğu kanalları kapattı. Bu durum çalışanlar arasında huzursuzluk yaratırken, bardağı taşıran son damla mesai saatleri dışında gönderilen yeni politika e-postaları oldu.

Çalışanlar, mesai saatleri dışında kurumsal e-postalarına bakamadıkları için bu yeni kurallardan habersizdi. İşte tam bu noktada, çalışanların 2022'den beri kullandığı ve sendikalaşma konularının da konuşulduğu o meşhur Discord sunucusu devreye girdi. Ofiste çalışan bazı kişiler, gelen bu e-postaların ekran görüntülerini "Haberiniz olsun" diyerek bu sunucuda paylaştı. Ancak bu iyi niyetli paylaşım, sonun başlangıcı oldu.

Şikâyetler yönetime gitti, kovulmalar başladı!

İddialara göre Discord sunucusundaki bir üye, yapılan bu paylaşımları ve konuşmaları doğrudan Rockstar yönetimine şikâyet etti. Raporlar, bu kişinin "tartışmaların gidişatından endişe duyduğunu" belirterek yönetime başvurduğunu söylüyor. Bu ihbarın ardından Rockstar yönetimi, çalışanların "sendikalaşma" amacıyla kullandığı iddia edilen bu sunucuya erişim sağladı ve bir soruşturma başlattı.

İlginç olan nokta ise şu: Kaynaklara göre bu Discord sunucusunda GTA 6 veya başka bir oyunla ilgili hiçbir gizli oyun bilgisi paylaşılmamıştı. Konuşmalar tamamen çalışma şartları, yönetim politikaları ve moral bozukluğu üzerineydi. Ancak Rockstar, "şirket içi e-postaların izinsiz paylaşılmasını" gerekçe göstererek, bu konuşmalara dahil olan 34 kişiyi tespit edip işten çıkardı. Yani kovulmaların asıl sebebi sızdırılan oyunlar değil, çalışanların örgütlenme çabasıydı.

People Make Games'in açıklamalarını aşağıdan izleyebilirsiniz: