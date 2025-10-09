GTA 6'nın PlayStation Store sayfası güncellendi: İnceleme ve puan bölümü eklendi

GTA 6'nın PlayStation Store sayfasına inceleme ve puanlama bölümü eklendi. Bu gelişme, ön siparişlerin çok yakında başlayabileceğine işaret ediyor.

GTA 6'nın resmi PlayStation Store sayfasında yapılan sessiz güncellemeler dikkat çekti. Sayfaya inceleme ve puanlama bölümleri eklenirken, “sürüm seçimi” menüsü de aktif hâle geldi. Bu, oyunun ön siparişe açılmasının an meselesi olabileceğini gösteriyor.

Daha önce statik olan sayfa, şimdi dinamik öğelerle güncellenmiş durumda. Oyuncular bu durumu Rockstar’ın büyük bir duyuruya hazırlandığı şeklinde yorumluyor. Ancak şu ana kadar şirketten resmi bir açıklama gelmedi.

Bazı kullanıcılar yeni bölümlerin sadece belirli bölgelerde göründüğünü belirtiyor. Yani bu değişiklik, küresel bir lansmandan önce yapılan kademeli bir hazırlık süreci olabilir.