Cassandra De Pecol adlı kadın, Guiness Dünya Rekoru için kabul edilen 193 ülkeye ek olarak Tayvan, Kosova ve Filistin'i gezerek en genç yaşta dünya turu yapan insan olmuştu. De Pecol, kendi deneyimlerine göre en iyi 11 ülkeyi seçti.

Pek çok kişinin hayali dünyayı gezmek olsa da bu hayali gerçekleştirebilen insan sayısı çok az. Bu şanslı azınlığın en genç üyelerinden biri ise Cassandra De Pecol adlı kadın. Genç kadın, hem "tüm yabancı ülkeleri en hızlı gezen kişi" hem de "tüm yabancı ülkeleri en hızlı gezen kadın" kategorilerinde Guinness Dünya Rekorlarını elinde bulunduruyor.

İşte gezgin kadının listesi

Moğolistan İsviçre Kanada Dominika ABD Maldivler Kosta Rika Peru Yeni Zelanda Ürdün Güney Afrika

Genç kadın, listesinde yer alan ülkelerin kendisine huzur ve sakinlik verdiğini söyleyen, doğal güzelliklere sahip ülkeler olduklarını söylüyor. En güzel ülkeleri düşündüğünde ise aklına dağları, ormanları, açık alanları ve plajarıyla sanki bu dünyadan değilmiş gibi gözüken ülkelerin geldiğini belirtiyor.

Dünyayı gezmiş birine gördüğü en güzel ülkelerin sorulması pek de şaşırtıcı değil. Listede yer alan ülkelere baktığımızda genel olarak egzotik tatil rotalarının göze çarptığını görüyoruz. Peru, Ürdün, Moğolistan, Maldivler gibi ülkeler birbirlerinden çok farklı deneyimler sunuyor.

1989 doğumlu olan De Pecol, aynı zamanda aktivist ve yazar olarak da biliniyor. 196 ülkeyi içeren bütün bu seyahatlerinin genç kadına 111 bin dolara mal olduğu belirtiliyor.