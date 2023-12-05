196 Ülkeyi Gezerek Guinness Rekoru Kıran Kadın, En Güzel 11 Ülkeyi Seçti

1 dk okuma süresi
10
6
2
0
0
Cassandra De Pecol adlı kadın, Guiness Dünya Rekoru için kabul edilen 193 ülkeye ek olarak Tayvan, Kosova ve Filistin'i gezerek en genç yaşta dünya turu yapan insan olmuştu. De Pecol, kendi deneyimlerine göre en iyi 11 ülkeyi seçti.

Pek çok kişinin hayali dünyayı gezmek olsa da bu hayali gerçekleştirebilen insan sayısı çok az. Bu şanslı azınlığın en genç üyelerinden biri ise Cassandra De Pecol adlı kadın. Genç kadın, hem "tüm yabancı ülkeleri en hızlı gezen kişi" hem de "tüm yabancı ülkeleri en hızlı gezen kadın" kategorilerinde Guinness Dünya Rekorlarını elinde bulunduruyor. 

İşte gezgin kadının listesi

moğolistan

  1. Moğolistan
  2. İsviçre
  3. Kanada
  4. Dominika
  5. ABD
  6. Maldivler
  7. Kosta Rika
  8. Peru
  9. Yeni Zelanda
  10. Ürdün
  11. Güney Afrika

Genç kadın, listesinde yer alan ülkelerin kendisine huzur ve sakinlik verdiğini söyleyen, doğal güzelliklere sahip ülkeler olduklarını söylüyor. En güzel ülkeleri düşündüğünde ise aklına dağları, ormanları, açık alanları ve plajarıyla sanki bu dünyadan değilmiş gibi gözüken ülkelerin geldiğini belirtiyor. 

Cassandra de pecol

Dünyayı gezmiş birine gördüğü en güzel ülkelerin sorulması pek de şaşırtıcı değil. Listede yer alan ülkelere baktığımızda genel olarak egzotik tatil rotalarının göze çarptığını görüyoruz. Peru, Ürdün, Moğolistan, Maldivler gibi ülkeler birbirlerinden çok farklı deneyimler sunuyor. 

1989 doğumlu olan De Pecol, aynı zamanda aktivist ve yazar olarak da biliniyor. 196 ülkeyi içeren bütün bu seyahatlerinin genç kadına 111 bin dolara mal olduğu belirtiliyor. 

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
Hepsiburada Efsane Kasım'da senin için seçtiğimiz kaçırılmayacak indirimler burada!
Kaynak : https://www.businessinsider.com/most-beautiful-countries-in-the-world-from-guinness-record-holder-2023-12
10
6
2
0
0
Emoji İle Tepki Ver
10
6
2
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler