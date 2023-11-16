Bilim insanları, yaptıkları araştırmalarda bütün gün oturan bir insanın sağlığını koruması için yapması gereken egzersiz süresini açıkladı. Günde 30-40 dakika yoğun aktivite yapmak, sağlığımızı korumak için yeterli oluyor.

Günümüzde en ölümcül tehlike, kalp ve damar rahatsızlıkları. Sağlıksız beslenme ve sürekli oturmamızı gerektiren yaşam tarzlarımız da tam olarak bize fayda sağlamıyor. Bilim insanları, bu riski en aza indirmek için ne kadar egzersiz yapmamız gerektiğini ortaya çıkardı, böylece kendimizi korumamız mümkün olabilir.

Araştırmacılar, toplamda 44.370 kişinin egzersiz takip cihazlarından gelen verileri inceledikleri bir meta veri araştırmasıyla günlük egzersiz ihtiyacımızı belirlemeyi başardı. Bu verilere göre gün içerisinde 30-40 dakika boyunca "ortalama ile yoğun arası" egzersiz yapmak yeterli oluyor. Yine de hiç spor yapmayan birinin bile sadece ayakta durarak kalp ve damar sağlığını daha iyi hâle getirebilmesi mümkün.

Günde 30-40 dakika yoğun egzersiz yapmak yeterli oluyor.

Makalede, günde 30 ilâ 40 dakika arası bir süre boyunca ortalama ve üstü seviyede aktivitelerde bulunan bir kişinin hareketsizlikten kaynaklı ölüm riski ile sürekli hareket eden bir kişinin hareketsizlikten kaynaklı ölüm riski arasında anlamlı bir fark kalmamış oluyor. Yani gün içerisinde kendimizi bir şekilde hareketli tuttuğumuz durumda, hareketsiz yaşam tarzımızın etkileri neredeyse ortadan kalkmış oluyor. Kısa mesafeleri tempolu yürümek, bisiklet kullanmak, fiziksel olarak aktif olmamızı gerektirecek şeylerle uğraşmak da bu egzersiz ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor.

Araştırma, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılındaki standartlarına göre gerçekleştirildi. Bu standartlara göre hareketsiz yaşamın zararlarından korunmak için haftada 150-300 dakika arası ortalama yoğunlukta ya da 75-150 dakika yoğun egzersiz yapmak gerekiyor. Çalışma,British Journal of Sports Medicine adlı dergide yayımlandı.