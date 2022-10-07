Güneş'te Meydana Gelen Devasa Patlama Fotoğraflandı!

Profesyonel astrofotoğrafçı James McCarthy, Güneş'te meydana gelen devasa patlamayı fotoğraflamayı başardı. McCarthy'nin yakalamayı başardığı patlama, 1,6 milyon kilometre uzaklığa kadar plazma saçıyordu.

Enerjisi ve ışığı sayesinde hayatta kaldığımız Güneş, üst atmosferinde sık sık plazma dalgası yayarak Dünya'da da çeşitli etkiler oluşturabiliyor. Elektronlar, protonlar ve alfa parçacıklardan oluşan bu akım, zaman zaman Güneş’ten milyonlarca kilometre ötesine kadar uzanabiliyor. Bugün de bu devasa akımlardan biriyle karşınızdayız.

Sosyal medyanın ünlü astrofotoğrafçısı Andrew McCarthy, geçtiğimiz günlerde Reddit’te paylaştığı bir fotoğrafla gündem olmayı başardı. Kendi ekipmanlarıyla evreni gözlemleyen ve gözlemlerini paylaşan McCarthy, bugüne kadar Güneş’te gördüğü en büyük ‘taçküre kütle atımı’nı fotoğrafladığını açıkladı. Plazma, o kadar şiddetli bir şekilde uzaya sıçramıştı ki 1,6 milyon kilometre uzunluğa sahipti.

Güneş'te gözlemlenen plazma:

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McCarthy’nin 24 Eylül’de çektiği fotoğraftaki bu atımın yönü neyse ki Dünya’ya dönük değildi. Bu nedenle atımın risk puanı, tüm dünyada kabul gören ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin “Jeomanyetik Fırtınalar” ölçütüne göre en düşük seviyede, G 1’de yer alıyordu. Bu seviyede bile bazı güç sistemlerinde küçük dalgalanmalar yaşanabileceği, uyduların işleyişinde ufak etkiler görülebileceği ve Dünya’nın yüksek enlemlerinde kutup ışıklarının meydana geleceği paylaşılıyor.

Andrew McCarthy, bu fotoğrafı elbette tek seferde yakalamadı. Gözlemci, fotoğrafı 6 saat boyunca çektiği on binlerce fotoğrafın birleşimiyle elde etti. Her saniye 30 ila 80 farklı fotoğraf çekildi. Tüm fotoğrafların toplam boyutu 800 gigabyte’ı aşıyordu. Bu fotoğraflar, daha sonrasında bir araya getirildi ve üstte gördüğümüz manzara oluştu.