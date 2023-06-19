Uzay bilimciler, sıcaklığı Güneş'ten bile yüksek olan bir kahverengi cüce tespit ettiler. WD0032-317B ismi verilen kahverengi cüce, türünün tek örneği olma özelliğine sahip.

İsrailli gökbilimci Na'ama Hallakoun liderliğindeki uluslararası uzay araştırma ekibi, Dünya'dan 1.400 ışıkyılı uzakta dikkat çekici bir gök cismi ile karşılaştılar. Ne yıldız ne de gezegen olması nedeniyle "kahverengi cüce" kategorisine alınan bu gök cisminin, Güneş'in yüzeyinden bile sıcak olduğu tespit edildi. Bilim insanları, tespit ettikleri gök cismine "WD0032-317B" ismini verdiler.

Kahverengi cüceler her zaman gizemli gök cisimleri olarak bilinirler. Çünkü haklarında çok fazla bilinmez söz konusu. WD0032-317B ise tüm bu bilinmezleri maksimum seviyeye çıkardı. Çünkü kahverengi cücelerin gezegenlerden daha sıcak oldukları ancak yıldızlar (yani Güneş) kadar yüksek sıcaklığa ulaşamayacakları düşünülüyordu. WD0032-317B'den elde edilen bulgular, bugüne kadar bilinenlerin yeniden tartışmaya açılmasına neden oldu.

Kahverengi cüce, Güneş'ten 2.222 santigrat derece daha sıcak!

Güneş'in yüzey sıcaklığının yaklaşık 5.505 santigrat derece olduğu zaten biliniyor. WD0032-317B için yapılan ölçümler ise bu kahverengi cücenin sıcaklığının 7.727 santigrat derece olduğunun tespit edilmesini sağladı. Yani yıldız kategorisine alınmayan WD0032-317B, Güneş'ten 2.222 santigrat derece daha sıcak. Bilim insanları, WD0032-317B'nin türünün tek örneği olduğunu söylüyorlar. Bugüne kadar tespit edilen hiçbir kahverengi cücede bu sıcaklıklar görülememişti.

WD0032-317B, büyük keşifler yapılmasını sağlayabilir!

Uzmanlara göre WD0032-317B'yi önemli kılan tek şey Güneş'ten bile sıcak olması değil. Ölçümler, bu kahverengi cücenin kendi yıldızına yakın yörüngede dolaştığını ortaya koydu. Bilim insanları, yapılacak araştırmalarla Jüpiter gibi gaz odaklı gezegenlerle ilgili yepyeni bilgilere ulaşılabileceğini düşünüyorlar. Öte yandan; WD0032-317B ile yapılacak çalışmalar sadece Jüpiter gibi gezegenler için önemli değil. Araştırmacılar, bu keşif ile KELT-9b gibi ötegezegenlerle ilgili önemli sonuçlara ulaşabileceklerine de inanıyorlar.

Ancak şunu belirtmeden geçmeyelim; WD0032-317B ile ilgili bulgular oldukça kısıtlı. Uzmanların çalışmaları yıllar boyunca sürebilir. O günler geldiğinde hangi sonuçlara ulaşılacağı, bugüne kadarki hangi bilgilerin yanlış olduğunun anlaşılacağı şimdiden merak konusu olmuş durumda...