Bilim insanları, tarihte ilk kez Dünya dışındaki bir okyanusta, Satürn'ün Enceladus uydusunda fosfat keşfetti.

Yaşamın en temel yapı taşı olan 1 fosfor ve 4 oksijen atomundan oluşan fosfat, ilk kez Dünya dışındaki bir okyanusta keşfedildi. Fosfatın bulunduğu okyanus, Satürn’ün buz kaplı en büyük altıncı uydusu Enceladus’ta yer alıyor.

Washington ve Berlin Üniversitelerinden bilim insanlarının imza attığı başarı, NASA’nın Cassini uzay aracından elde edilen verilerle mümkün oldu. Üstelik uydudaki fosfatın miktarı, Dünya’daki miktardan en az 100 kat daha fazla.

Keşfi yapmak için biraz mücadele de verildi:

Araştırmayı yöneten isimlerden birisi olan Fabian Klenner, Cassian uzay aracının topladığı verilerde anlamlandırılamayan bir işaret gördüklerini ifade etti. Bu kimyasal işaretin anlamlandırılması için de ekibiyle birlikte laboratuvar ortamında farklı kimyasal bileşimler oluşturdu.

Oluşan bileşimlerden birisi de fosfat idi. Laboratuvar ortamındaki bileşim ile yapılan ölçümler ve uzay aracından gelen veriler karşılaştırıldığında tüm ölçümler birbiriyle uyuştu. Dolayısıyla uyduda bulunan maddenin fosfat olduğu kesinleşti.

Fosfat keşfinin önemi ne?

Fosfat, Dünya’daki tüm yaşam formlarında DNA’yı oluşturan en temel yapı taşlarından birisi. Ayrıca kemikler ve hücre zarlarında da bulunuyor.

Fosfat, bu nedenle de aslında uzayda yaşanabilir veya yaşam bulunabileceği düşünülen tüm gezegenlerin araştırılmasında temel değerlendirme faktörlerinden biri durumunda.