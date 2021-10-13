Güneş Sistemindeki En Büyük 42 Göktaşı Fotoğraflandı

Araştırmacılar, güneş sistemimizde bulunan en büyük 42 göktaşını inceleyerek detaylı bir taramasını gerçekleştirdi. Bu göktaşlarından bazıları ise gelecekte gezegenimiz için tehdit oluşturabilir.

Bilinen uzayın içinde, milyarlarca gezegen ve göktaşı bulunuyor. Bu göktaşlarından bazıları ise bizim güneş sistemimizde bulunuyor ve her biri gezegenimiz için belki bir gün tehdit oluşturabilir.

Bu göktaşlarının bazıları küçükken bazıları ise oldukça büyük. Bir grup araştırmacı ise en büyük 42 göktaşını gözlemleyerek listeledi bu göktaşlarının oldukça net fotoğraflarını çekmeyi başardı.

Güneş sistemimizdeki en büyük 42 göktaşı:

Uluslararası gök bilimcilerden oluşan bir ekibin, Güney Avrupa Gözlemevi’ni kullanarak kaydettiği bu 42 göktaşının hepsi Mars ile Jüpiter arasındaki asteroid kuşağında bulunuyor. Göktaşlarının çapları ise 100 km ile 940 km arasında değişiyor.

Araştırmacılar geçtiğimiz aylarda Kleopatra isimli göktaşının gözlemlenmesi esnasında bu 42 göktaşından bazılarını yüzeysel olarak gözlemlemişti. Yapılan bu yeni çalışma sayesinde gezegenimiz için tehdit oluşturabilecek göktaşlarının 3 boyutlu modellemeleri de üretildi. Modellenen göktaşları ise 2 gruba ayrıldı, neredeyse yuvarlak olanlar ve uzatılmış olanlar.

3 boyutlu verilerin önemi büyük

Kaydedilen göktaşlarından alınan bilgiler sayesinde onların boyutu hakkında neredeyse kesin bilgilere sahip olan araştırmacılar, göktaşlarının büyüklüğünü ve kütlesini öğrenebildi. Bu bilgilerden yola çıkan araştırma ekibi, şu anda her bir göktaşının yoğunluğunu hesaplayarak gelecekte gezegenimiz için tehdit oluşturup oluşturmayacaklarını anlamaya çalışıyor.

Fakat hâlâ göktaşları hakkında bilmediğimiz çok şey var. Dünyamızda pek çok göktaşı ve meteor örneği var ve bu örneklerin bazılarının yoğunluğu çok fazlayken bazılarının ise oldukça az. Durum böyle olunca hangi göktaşlarının ne kadar yoğun olduğunu öğrenmek de oldukça zor hâle geliyor.

Kim bilir, belki de bu göktaşlarından bir tanesi, bilinmeyen bir gelecekte, tıpkı geçmişte dinozorlarda olduğu gibi gezegenimizdeki yaşamın sonunu getirebilir.