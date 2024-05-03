Avrupa Uzay Ajansı, Güneş'i hiç görmediğimiz şekilde görmemizi sağlayan bir video yayımladı. Solar Orbiter aracı sayesinde kaydedilen görüntüler, yıldızın yumuşak görünümlü yapısından patlamalara kadar birçok şeye göz atmamıza olanak tanıyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Güneş’i gözlemleyen sondası Solar Orbiter’ı 2020’de uzaya göndermişti. Araç, yıldızımızın 40 milyon kilometre uzaklığında bulunuyor ve gözlemler gerçekleştiriyordu. Bu analizlerden hayran bırakan görüntüleri de düzenli olarak bizlerle buluşturuyordu.

Bu görüntülere bir yenisi daha eklendi. ESA, Solar Orbiter sayesinde çekilen ve Güneş’i daha önce görmediğiniz şekilde görmenizi sağlayan bir video yayımladı.

Güneş’in plazma yapılarını gösteren, gözlerinizi kamaştıracak video:

Video, Güneş’in yumuşak görünümlü plazma yapılarını büyüleyici detaylarıyla yakalamayı başarıyor. Güneş daha sıcak dış koronaya geçtiği anları içeren görüntülerden, plazmadan oluşan tüylü, saç benzeri yapıları görebiliyoruz. Ayrıca koronal yağmur ve spikülleri de görebiliyoruz.

ESA, en parlak bölgelerin yaklaşık 1 milyon santigrat derece olduğunu söylüyor. Soğuk taraflar ise radyasyonu emdiği için daha koyu renkte karşımıza çıkıyor. Solar Orbiter, bu videoyu 27 Eylül 2023’te ultraviyole görüntüleme aracı Extreme Ultravioet Imager’ı (EUI) kullanarak kaydetmiş.

Peki neden Güneş, bakanlarda dokunma isteği uyandıran yumuşak tüylü bir görüntüyle karşımıza çıkıyor? Bunun nedeni “koronal yosun”. Güneş’te narin, dantel benzeri bir görüntü görmemizi sağlayan ve parlak gazlardan oluşan bu tuhaf yapılar, Dünya’daki kara yosunlarını andırıyorlar. 30. saniyesinde ise koronal yağmurları görüyoruz. Bunlar, yer çekimi etkisi altında Güneş’e doğru düşen yüksek yoğunluklu plazma yığınlarından oluşuyor. Spiküller ise 10.000 km yüksekliğe kadar çıkabilen gaz kuleleri.

Ayrıca videonun 22’inci saniyesinde küçük bir patlama yaşandığını da görebiliyoruz. ESA’ya göre soğuk malzemenin yukarıya doğru yükselmesiyle oluşan bu patlama, aslında hiç küçük değil. Patlamanın boyutu, Dünya’dan daha büyük.

Solar Orbiter gibi görevler, bilim insanlarına Güneş’in daha önce görülmemiş görüntülerini ve verilerini sunarak sistemimize güç sağlayan yıldız hakkında bilgi edinmemizi sağlıyor. İlerleyen zamanlarda daha fazla böyle görüntü görebileceğimizi söyleyebiliriz.