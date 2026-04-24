NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

NASA, uydu fotoğraflarını kullanarak isminizi yazan harika bir internet sitesi açtı. Siz de kullanabilirsiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), düzenli olarak uzaydan hayran bırakan görseller paylaşıyordu. Şimdi ise ajanstan çok hoşunuza gidecek bir hamle geldi. NASA, 22 Nisan Dünya Günü kapsamında geçtiğimiz günlerde sitesi üzerinden herkesin kullanabileceği yepyeni bir araç yayımladı.

NASA’nın yayımladığı bu araç, bir uydu görüntüleme aracı. Kullanıcılar, isimlerini veya istedikleri bir kelimeyi yazıyor, sonrasında araç da uydulardan çekilen görüntüleri derleyerek o ismi ortaya çıkarıyor. Siteye buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilir ve siz de kullanabilirsiniz.

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı
Ekran Resmi 2026-04-24 10.51.32

Dünya’nın dört bir yanından gerçek fotoğraflarla isminizi gösteriyor

Araç, Dünya’nın dört bir yanından yer yüzü şekillerini içeren ve Landsat’tan alınan uydu görütülerini kullanıyor. “Enter a name” yazan kısma isminizi yazmanız yeterli. Sonrasında saniyeler içinde gerçek Dünya fotoğraflarıyla harf harf oluşturulan isminizi görebiliyorsunuz. Yukarıda Webtekno yazarak karşımıza çıkan görseli görebilirsiniz. Her bir fotoğraf farklı bir yerden harflere benzeyen şekilleri içeriyor.

NASA’nın 1972 yılından beri devam eden Landsat programı, Dünya'nın karasal alanlarına dair bugüne kadar var olan en uzun süreli kesintisiz uzay tabanlı kaydını içeriyor. Bu yüzden sayısız bu tarz görsele sahip. NASA da Dünya Günü’nü kutlamak için böyle hoş bir araç oluşturmuş.

